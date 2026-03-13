Deportivo Cuenca vs Leones FC EN VIVO: alineaciones, detalles y cómo ver LigaPro 2026
Deportivo Cuenca enfrentará a Leones FC el 13 de marzo de 2026 buscando consolidarse entre los primeros de la LigaPro 2026
Deportivo Cuenca buscará este viernes 13 de marzo de 2026 una victoria clave frente a Leones FC en la fecha 4 de la LigaPro 2026, partido que se disputará desde las 19:00 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.
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El objetivo del Expreso Austral es consolidarse en los primeros puestos de la tabla de posiciones y acercarse al líder, Independiente del Valle.
Bajas sensibles del Expreso Austral para el encuentro
Dirigido por Jorge Célico, Deportivo Cuenca llega a este compromiso ubicado en la cuarta posición con seis puntos, a solo tres unidades del puntero.
Sin embargo, el equipo deberá afrontar el encuentro con varias bajas sensibles: Stalin Morocho se encuentra fuera por un desgarro en la pierna derecha, mientras que Romario Ibarra y Martín Sigüenza padecen pubalgia.
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Además, Ethan Minda será baja tras recibir un golpe en la nariz durante la práctica del miércoles 11 de marzo.
Leones FC busca su primera victoria de la temporada 2026
Por su parte, Leones FC, dirigido por Édison Méndez, ocupa la casilla 12 con apenas dos puntos, y su principal objetivo será conseguir su primera victoria de la temporada.
La plantilla felina buscará el triunfo bajo el liderazgo de Juan Anangonó y Christian Solano, claves para intentar escapar de la zona baja de la tabla.
Cómo ver EN VIVO Deportivo Cuenca vs Leones FC
Los aficionados podrán seguir este duelo EN VIVO a través de Zapping Sports, tanto por su plataforma digital como por su canal de televisión pagada, asegurando que ningún hincha se pierda este enfrentamiento crucial de la LigaPro 2026.
Alineaciones confirmadas de Deportivo Cuenca vs Leones FC
EN VIVO Deportivo Cuenca vs Leones FC
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