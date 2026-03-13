Flopec demanda a sus socios comerciales de Amazonas Tankers y Core Transport

La demanda es por fraude y la Flota Petrolera estatal exige $650 millones de dólares por compensaciones

La Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), empresa pública dedicada principalmente al transporte marítimo de petróleo y derivados, presentó ante un tribunal de los Estados Unidos una demanda por daños y perjuicios en contra de sus exsocios con los que había conformado las empresas Amazonas Tankers LLC y Core Transport, LLC.

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De acuerdo con el documento de la demanda, Flopec acusa a los hermanos William S. Sudhaus y David W. Sudhaus, a Enrique Cadena-Marín, Jaime Condoy-Blacio y a las entidades Dragun USA LLP, Mjølner Aframax Pool Co LLC, Mjølner Solutions Chartering LLC, Mjølner Ship Management LLC, Amazonas CA LLC de “secuestrar el negocio estatal ecuatoriano de transporte de petróleo y, de ese modo, privar al Ecuador de al menos 650 millones de dólares en ingresos”.

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El documento añade que los demandados despojaron a Flopec de sus derechos exclusivos sobre los envíos de petróleo ecuatoriano, desviando la mayor parte de los ingresos hacia entidades controladas por los Sudhaus y “ocultando su robo detrás de estructuras deliberadamente opacas”.

Bajo ese argumento, la empresa estatal ecuatoriana exige 650 millones dólares, por compensación de daños. Además, pide a ese tribunal de Pensilvania la restitución y devolución de todos los ingresos y ganancias obtenidos por los demandados a través del Amazonas Tanker Pool.

El demandante también solicita que se impongan fideicomisos constructivos sobre los activos de los demandados; que el tribunal no permita que el conflicto se resuelva mediante arbitraje, sino en un tribunal; solicita que el dinero que el tribunal ordene pagar genere intereses y que sean los demandados quienes paguen los gastos del juicio.

¿Por qué se dio el conflicto?

El conflicto entre Flota Petrolera Ecuatoriana y Amazonas Tanker Pool se originó a partir de un contrato firmado el 7 de diciembre de 2018, durante el gobierno de Lenín Moreno, para integrar buques petroleros en una flota conjunta que transportara crudo y combustibles en el mercado internacional. El acuerdo buscaba mejorar la competitividad de la empresa estatal mediante un sistema de “pool”, en el que varias navieras aportan barcos y comparten ingresos por fletes. En marzo de 2020 el consorcio fue formalizado mediante una modificación contractual que definió la operación del Amazonas Tanker Pool.

La controversia surgió cuando se cuestionó el impacto económico y la legalidad de ciertas modificaciones del contrato, especialmente una adenda firmada en 2020. FLOPEC tuvo que alquilar buques a terceros para cumplir su participación en el pool, pagando tarifas elevadas mientras los ingresos por transporte variaban, lo que habría provocado pérdidas para la empresa pública.

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