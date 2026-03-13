Teherán bajo fuego: Explosiones interrumpen manifestación de altos cargos iraníes

EE.UU. e Israel golpean 15.000 blancos en Irán; Mojtaba Jamenei sigue oculto y el Pentágono afirma que está "desfigurado"

Un hombre iraní pisotea la imagen del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante una manifestación en Teherán, Irán, el 13 de marzo de 2026.

Explosiones masivas sacudieron este viernes 13 de marzo de 2026, la capital de Irán durante una marcha progubernamental a la que asistían varios altos cargos, en el decimocuarto día de la guerra en Oriente Medio que hace tambalear la economía mundial.

Los ataques de Estados Unidos e Israel que mataron al líder supremo iraní Alí Jamenei el 28 de febrero encendieron la mecha de una guerra que se intensificó aún más este viernes por la mañana.

Una serie de potentes explosiones a intervalos cortos y de una intensidad inusual sacudieron Teherán.

Según los medios estatales iraníes, se registraron varias detonaciones cerca de una manifestación en la que una multitud exhibía pancartas con lemas como "Muerte a Estados Unidos y a Israel".

Al menos una mujer murió en las explosiones, de acuerdo a la misma fuente.

En la movilización participó el jefe de seguridad iraní Alí Larijani, uno de los más altos dirigentes del país, quien aseguró que los ataques de Washington son fruto de "la desesperación".

También asistieron el presidente Masud Pezeshkian y el canciller, Abás Araqhchi.

"Probablemente desfigurado"

No se vio al nuevo líder, Mojtaba Jamenei, que no ha aparecido en público desde que asumió el mando en sucesión de su padre.

El nuevo dirigente iraní habría resultado herido en el ataque que mató a su padre y, según el jefe del Pentágono Pete Hegseth, está "probablemente desfigurado".

"No puede mostrar su rostro en público", se burló el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, después de que el primer mensaje de Jamenei como guía supremo fuera un discurso por una presentadora en la televisión estatal.

Ciudadanos iraníes marchan con retratos del Líder Supremo iraní, Mojtaba Jameneí, EFE

En él, el dirigente iraní llamó a cerrar las bases estadounidenses en la región y defendió el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

A pesar de la liberación récord de reservas de crudo, el petróleo se mantuvo el viernes alrededor de los 100 dólares por barril.

La Agencia Internacional de la Energía advirtió que la guerra podría provocar "la mayor interrupción del suministro" en la historia del sector.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, dicen estar preparados para una larga campaña, aunque ello suponga "destruir" la economía mundial.

Este viernes advirtieron que cualquier nueva manifestación contra el poder se enfrentará a una respuesta "más fuerte" que en enero, cuando miles de personas murieron durante la represión de protestas antigubernamentales.

VIDEO | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que la guerra con Irán “avanza muy rápidamente”. pic.twitter.com/IBMpISOH8r — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 13, 2026

Éxodos masivos

La guerra ha provocado éxodos masivos en el interior de Irán con más de tres millones de desplazados, según la ONU.

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"Casi cada familia aquí alberga al menos a una familia que viene de Teherán", declaró a AFP una mujer de 30 años residente en Kermanshah (este).

La "población está extremadamente tensa e indignada", sobre todo por el racionamiento de pan o de cinta adhesiva, utilizada para proteger los cristales de las explosiones.

Hegseth señaló que Estados Unidos e Israel han golpeado más de 15.000 objetivos desde el inicio de la guerra, y advirtió que este viernes sería la jornada de bombardeos más intensa hasta ahora.

"Tenemos una potencia de fuego sin precedentes, munición ilimitada y todo el tiempo del mundo. Observen lo que les ocurre hoy a estos desquiciados", escribió el presidente estadounidense Donald Trump en redes sociales.

En una entrevista a Fox News Radio, el mandatario también dijo que el poder iraní caerá, "pero quizás no inmediatamente".

The Iranian regime has been the number one threat to peace and stability in the Middle East for years. U.S. forces continue to take decisive steps to neutralize Iran’s power projection capabilities. pic.twitter.com/JOT7rRGH7L — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

Columnas de humo y cráteres en el suelo

En el Golfo prosigue la sucesión de ataques iraníes contra monarquías petroleras, algunas de las cuales albergan bases estadounidenses.

Periodistas de AFP escucharon explosiones en Dubái, cuyo centro estaba cubierto por una nube de humo.

Arabia Saudita dijo haber destruido decenas de drones y en Omán murieron dos personas por el impacto de un dron.

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Turquía indicó que las defensas de la OTAN interceptaron en su espacio aéreo un misil balístico lanzado por Irán, el tercer incidente de este tipo en poco más de una semana.

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En otro indicio de que el conflicto sigue extendiéndose, la guerra se cobró la primera baja en las filas de Francia, un país con tropas en la zona aunque no participa en la campaña contra Irán.

El militar fue alcanzado por un dron iraní durante un ejercicio de entrenamiento antiterrorista en la región de Erbil, informó su comandante.

En otra parte de Irak, un avión de reabastecimiento estadounidense se estrelló y provocó la muerte de al menos cuatro de sus seis tripulantes, afirmó el ejército estadounidense.

Aunque Washington afirma que el accidente no se debió "a fuego hostil ni a fuego amigo", el ejército iraní afirmó que el avión fue alcanzado por un misil disparado por movimientos armados proiraníes y que toda la tripulación murió.

El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en Dahieh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, 10 de marzo de 2026 EFE

En Israel, un ataque en Zarzir (norte) dejó alrededor de 60 heridos, según la policía. Imágenes de AFP mostraban vehículos calcinados y cráteres en el suelo.

El conflicto también ha golpeado duramente a Líbano, donde las autoridades informaron de al menos 687 muertos en bombardeos israelíes.

Fotografías de AFP tomadas en el centro de Beirut mostraban edificios reducidos a escombros y los restos carbonizados de vehículos.

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