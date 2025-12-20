Mario Pineida: el desgarrador mensaje de su hija en el adiós que conmueve al mundo

Ashley Pineida conmovió al país con una carta dedicada a su fallecido padre Mario Pineida, dejando un mensaje de amor eterno

El amor de una hija hacia su padre es una de las expresiones más puras que existen, y Ashley Pineida lo dejó grabado para siempre en palabras que hoy estremecen al mundo. El viernes 19 de diciembre, en el cementerio Parque de la Paz, en Daule, Mario Pineida fue sepultado, pero su historia no terminó allí. Continuó en un mensaje que se volvió viral y que sacó lágrimas incluso a quienes nunca lo vieron jugar.

Ashley, su hija mayor, publicó en su cuenta de Instagram un video acompañado de fotografías íntimas, recuerdos familiares y momentos cotidianos junto al exjugador. No fue una despedida común. Fue una carta abierta cargada de amor, nostalgia y promesas eternas.

Amor de hija

Puro amor de hija en sus palabras

“Esto no es un adiós, es un hasta pronto”, escribió Ashley al inicio, marcando el tono de un mensaje que tocó fibras profundas. Luego agregó: “Ahora ya está en un lugar lleno de paz, aunque acá lo extraño cada segundo que pasa. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, ya sea triste, enojada o feliz, pero estaba”.

En cada línea se reflejó la figura de un padre presente, protector y generoso. “Siempre que le decía que tenía ganas de algo me decía ‘ya le compro o le mando a dejar mi amor’, porque siempre me dijo que me daría todo lo que estuviera a su alcance porque yo era su princesa”, continuó la joven.

Mario Pineida inmortal y su verdad eterna: Para una madre nunca hay un hijo malo. Cortesía

La ternura se volvió aún más intensa cuando recordó sus diferencias: “Algunas veces teníamos nuestras diferencias porque siempre dijo que yo era igual de resabiada que él, siempre con nuestras carotas aunque estuvieras rebosando de felicidad”.

El mensaje cerró con una frase que hoy retumba como un eco eterno: “Esto no es un adiós, es un hasta pronto y si hay otra vida después de esta, espero tener la oportunidad de volver a ser tu hija”.

Mario Pineida recibió ese amor desde el cielo. Un amor de hija que no se apaga, que no muere y que hoy lo acompaña para siempre.

