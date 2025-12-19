Barcelona SC homenaje a Mario Pineida: Se retira el dorsal número 2 y Noche Amarilla
El equipo empezó a preparar un reconocimiento póstumo al jugador asesinado el miércoles 17 de diciembre
Barcelona Sporting Club decidió este viernes 19 de diciembre convertir el recuerdo en un símbolo eterno. El club anunció que el número 2 de su camiseta oficial será retirado durante toda la temporada 2026, como un homenaje póstumo a Mario Pineida, futbolista asesinado la tarde del miércoles 17 de diciembre en un hecho aún no esclarecido por la Policía.
La muerte de Pineida, a los 33 años de edad y quien había regresado este 2025 al equipo, significó un golpe profundo para el plantel, la dirigencia y la hinchada. El jueves 18 de diciembre los jugadores no entrenaron, mientras que este viernes 19 se disponían a asistir a la inhumación de su compañero.
Barcelona Sporting Club informa a sus socios e hinchas que el número 2 de la camiseta oficial del club será retirado durante toda la temporada 2026.— BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) December 19, 2025
Esta decisión se adopta en memoria de Mario, como reconocimiento a su legado, entrega y profundo significado para la historia de… pic.twitter.com/nYgRzHHYuy
Según dejó conocer el club, más allá del impacto deportivo, su partida temprana dejó un vacío humano difícil de llenar. Compañeros, entrenadores y aficionados lo recordaron no solo por su rendimiento en la cancha, sino por su carácter, su entrega diaria y el sentido de pertenencia con el escudo amarillo.
En ese contexto, la decisión de retirar el dorsal 2 adquiere un valor simbólico especial. Barcelona SC explicó que la medida se adopta “en memoria de Mario, como reconocimiento a su legado, entrega y profundo significado para la historia de nuestra institución, y como una muestra de respeto y recordación permanente”. No se trata únicamente de un número que dejará de usarse, sino de un mensaje claro: Pineida seguirá presente cada vez que el equipo salte a la cancha.
Noche Amarilla 2026, otro tributo
El homenaje tendrá además un momento cargado de emoción en la Noche Amarilla 2026, cuando el club realizará un acto de memoria ante sus socios e hinchada. Será un tributo público, íntimo y multitudinario a la vez, en el escenario donde tantas veces Pineida defendió la camiseta con orgullo. Barcelona SC transforma así el dolor en recuerdo y el recuerdo en legado. "Por siempre, Mario", escribió el club en el comunicado.
