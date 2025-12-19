Barcelona SC homenaje a Mario Pineida: Se retira el dorsal número 2 y Noche Amarilla

Barcelona Sporting Club decidió este viernes 19 de diciembre convertir el recuerdo en un símbolo eterno. El club anunció que el número 2 de su camiseta oficial será retirado durante toda la temporada 2026, como un homenaje póstumo a Mario Pineida, futbolista asesinado la tarde del miércoles 17 de diciembre en un hecho aún no esclarecido por la Policía.

La muerte de Pineida, a los 33 años de edad y quien había regresado este 2025 al equipo, significó un golpe profundo para el plantel, la dirigencia y la hinchada. El jueves 18 de diciembre los jugadores no entrenaron, mientras que este viernes 19 se disponían a asistir a la inhumación de su compañero.

Barcelona Sporting Club informa a sus socios e hinchas que el número 2 de la camiseta oficial del club será retirado durante toda la temporada 2026.



Esta decisión se adopta en memoria de Mario, como reconocimiento a su legado, entrega y profundo significado para la historia de… pic.twitter.com/nYgRzHHYuy — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) December 19, 2025

Según dejó conocer el club, más allá del impacto deportivo, su partida temprana dejó un vacío humano difícil de llenar. Compañeros, entrenadores y aficionados lo recordaron no solo por su rendimiento en la cancha, sino por su carácter, su entrega diaria y el sentido de pertenencia con el escudo amarillo.

Siga leyendo: (Beach Tenis: El Circuito Nacional cierra la temporada en Playas)

En ese contexto, la decisión de retirar el dorsal 2 adquiere un valor simbólico especial. Barcelona SC explicó que la medida se adopta “en memoria de Mario, como reconocimiento a su legado, entrega y profundo significado para la historia de nuestra institución, y como una muestra de respeto y recordación permanente”. No se trata únicamente de un número que dejará de usarse, sino de un mensaje claro: Pineida seguirá presente cada vez que el equipo salte a la cancha.

Noche Amarilla 2026, otro tributo

El homenaje tendrá además un momento cargado de emoción en la Noche Amarilla 2026, cuando el club realizará un acto de memoria ante sus socios e hinchada. Será un tributo público, íntimo y multitudinario a la vez, en el escenario donde tantas veces Pineida defendió la camiseta con orgullo. Barcelona SC transforma así el dolor en recuerdo y el recuerdo en legado. "Por siempre, Mario", escribió el club en el comunicado.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!