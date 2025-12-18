Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Circuito de Voleibol
Deportistas ecuatorianos  se desarrollan en la disciplina del Beach Tenis.Cortesía

Beach Tenis: El Circuito Nacional cierra la temporada en Playas

La octava y última fecha del torneo tendrá como sede el Ocean Club. El balance 2025 deja más de 300 competidores

El Circuito Beach Tennis Ecuador cierra, entre el sábado 20 y el domingo 21 de diciembre, la temporada 2025 de competencias con la última parada del torneo que tendrá como sede las instalaciones del Ocean Club de General Villamil, Playas.

RELACIONADAS

Luego de ocho fechas realizadas durante el año en distintos destinos de la Costa ecuatoriana, la finalización del año deja “un balance altamente positivo”, según Carlos Rodríguez, director del campeonato.

Te puede interesar: La Finalissima entre España y Argentina: Fecha, hora y sede 2026

“Con todo lo vivido en la temporada, el Circuito Beach Tennis Ecuador proyecta el próximo año una expansión, con un calendario anual de diez paradas, aprovechando la temporada playera 2026, reforzando su propuesta como una plataforma deportiva, turística y comercial para marcas, jugadores y especialmente comunidades locales”, precisó el director.

Beach Tenis, el deporte que se toma las playas del país

Agustín Tapia y Federico Chingotto

Tapia le ganó a Chingotto en duelo de estrellas de pádel en Quito

Leer más

La fecha de este fin de semana tendrá la participación de jugadores en distintas categorías como Amateur, Intermedio, Suma, Masculino, Femenino y Mixtos, eso sin contar la presencia de decenas de socios del club, familiares, aficionados y público general.

RELACIONADAS

los registros de inscripción, en 2025 más de 300 jugadores se reunieron a lo largo de las diferentes fechas, sumados a cientos de aficionados que dinamizaron la competencia.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. La historia de la hípica ecuatoriana resumida en un libro de lujo

  2. Copa Árabe: Marruecos campeón en Qatar tras vencer a Jordania

  3. La esposa de Mario Godoy fue abogada del serbio acusado de lavado en el caso Euro2024

  4. Productores alertan retrasos y temen por el avance del Fusarium en banano

  5. Historia clínica electrónica y telemedicina: así cambia el modelo de salud en Ecuador

LO MÁS VISTO

  1. ¿Quiénes asesinaron a Mario Pineida? Esto se sabe del ataque armado en Samanes 4

  2. Una señal de muerte en la audiencia: así fue la amenaza contra juez del caso Euro2024

  3. Juez anticorrupción abandona funciones y alerta la falta de seguridad e independencia

  4. Cambios en Fiscalía afectan a la unidad de crimen organizado; Toainga va a Machachi

  5. Politécnica Nacional desvincula al profesor ocasional Fabián Calero

Te recomendamos