Beach Tenis: El Circuito Nacional cierra la temporada en Playas

La octava y última fecha del torneo tendrá como sede el Ocean Club. El balance 2025 deja más de 300 competidores

El Circuito Beach Tennis Ecuador cierra, entre el sábado 20 y el domingo 21 de diciembre, la temporada 2025 de competencias con la última parada del torneo que tendrá como sede las instalaciones del Ocean Club de General Villamil, Playas.

Luego de ocho fechas realizadas durante el año en distintos destinos de la Costa ecuatoriana, la finalización del año deja “un balance altamente positivo”, según Carlos Rodríguez, director del campeonato.

“Con todo lo vivido en la temporada, el Circuito Beach Tennis Ecuador proyecta el próximo año una expansión, con un calendario anual de diez paradas, aprovechando la temporada playera 2026, reforzando su propuesta como una plataforma deportiva, turística y comercial para marcas, jugadores y especialmente comunidades locales”, precisó el director.

Beach Tenis, el deporte que se toma las playas del país

La fecha de este fin de semana tendrá la participación de jugadores en distintas categorías como Amateur, Intermedio, Suma, Masculino, Femenino y Mixtos, eso sin contar la presencia de decenas de socios del club, familiares, aficionados y público general.

los registros de inscripción, en 2025 más de 300 jugadores se reunieron a lo largo de las diferentes fechas, sumados a cientos de aficionados que dinamizaron la competencia.

