Ecuador: Gobierno busca sumar 100 megavatios de autogeneración en la Costa

CNEL reporta que 1.244 consumidores cuentan con estos sistemas que representan 54,95 MW. La meta es sumar 100 MW más en 2026

La autogeneración de energía eléctrica es otra de las acciones que promueve el Gobierno para fortalecer el sistema nacional. El Ministerio de Ambiente y Energía informó que a través de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), impulsa los Sistemas de Generación Distribuida para Autoabastecimiento (SGDA) -augeneración- como una alternativa para promover el uso de energías renovables y apuntalar a la sostenibilidad.

Los SGDA permiten a una persona, empresa o institución producir su propia energía eléctrica, generalmente con paneles solares, para consumirla en el mismo lugar donde se genera, sin depender totalmente de la red eléctrica tradicional.

Según la cartera de Estado, CNEL es la distribuidora con más sistemas registrados: 1.244 consumidores regulados ya cuentan con su SGDA conectado y en operación, con una potencia total de 54,95 MW. Para 2026, la empresa prevé incrementar cerca de 100 MW adicionales por autogeneración, con foco en la Costa.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, sostuvo que la autogeneración se ha convertido en un complemento para la red nacional y que, a su criterio, permite “redistribuir la energía eléctrica a más familias”, al tiempo que refuerza el uso de energías renovables.

Ciudadanía y autogeneración: el eje del plan

Ecuador depende de alquiler e importación de energía para evitar apagones en 2026 Leer más

Manzano destacó el “compromiso ciudadano” con la implementación de estos sistemas y su impacto en el fortalecimiento del sistema eléctrico, en un contexto en el que el Gobierno busca ampliar alternativas de abastecimiento para garantizar la demanda de este servicio público.

El gerente general de CNEL, Ángel Erazo, indicó que la empresa ha destinado equipos técnicos para continuar con la implementación de estos sistemas de autogeneración, con el objetivo de duplicar los megavatios alcanzados en 2025 y aportar a la sostenibilidad del sistema.

El Ministerio de Ambiente y Energía detalla que estos sistemas de autogeneración ofrecen independencia energética, la opción de inyectar excedentes de energía a la red y la posibilidad de abastecimiento individual o múltiple, según las necesidades del usuario. También se contempla operación local o remota para una gestión más flexible del suministro.

Cómo acceder y el marco regulatorio

Para conectar un SGDA en CNEL, los interesados deben ejecutar el proceso de acreditación en el portal web de la empresa: https://www.cnelep.gob.ec/link-pagina-inicial-herramienta/. La calificación se basa en la Regulación ARCONEL-005/24, que establece el marco normativo para la generación distribuida destinada al autoabastecimiento de consumidores regulados de energía eléctrica.

Como acción complementaria, el Ministerio reportó el lanzamiento del Mapa de Capacidad de alojamiento de generación en las redes de distribución, orientado a apoyar la toma de decisiones de los usuarios regulados.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ