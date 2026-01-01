Progen: Contraloría halla indicios penales en la repotenciación de central Catamayo

A $20,1 millones asciende el contrato para repotenciar la central Catamayo, que fue adjudicado en julio de 2024 a Progen

El proceso para repotenciar la central termoeléctrica Catamayo, a cargo de Progen, fue observado por la Contraloría General del Estado (CGE). La entidad informó, a través de un comunicado emitido en la noche del 31 de diciembre de 2025, que estableció indicios penales y sugirió responsabilidades por $14,6 millones en la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (Eerssa), responsable de esta planta ubicada en Loja, tras detectar irregularidades.

Los cuestionamientos a esta obra, a cargo de esta empresa estadounidense, se suman a los realizados en julio de 2025 por el órgano de control sobre las centrales térmicas fallidas Quevedo III y Salitral, también contratadas a Progen por Termopichincha, delegada por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). La intención era incorporar 214 megavatios (MW) al sistema eléctrico, pero no se concretó pese a haber cancelado ya $107,3 millones del monto total convenido ($149,1 millones)

Esta situación se repite. En la auditoría realizada a la repotenciación de la central térmica Catamayo, la Contraloría cuestiona, entre otros aspectos, la declaratoria de emergencia y el uso del modelo de contratación basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), al señalar que no hubo sustento ni justificación técnica, ni se contaba con los diseños e ingeniería básica o conceptual requeridos para el proceso.

Esta información forma parte del informe de auditoría DNA4-SEyEP-0027-2025, que revisó la contratación, ejecución, pagos y supervisión del proyecto entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de junio de 2025.

El estado de los equipos, entregados por Progen, no fue verificado

El informe precisa también que la oferta presentada por la contratista no habría cumplido con el voltaje de salida del generador según las especificaciones técnicas, y que se ofertaron grupos electrógenos basados en motores EMD que no cuentan con repuestos ni garantía técnica del fabricante, y que no operan ni están diseñados para trabajar con combustible HFO6.

A esto se suma que la oferta económica se negoció antes del envío de la propuesta técnica y económica para la repotenciación, por un valor superior al definido en los informes técnicos y de mercado.

La auditoría determinó, además, que no se estableció un procedimiento para verificar la condición y estado de los grupos electrógenos durante la aprobación y liberación en fábrica, lo que derivó en que no se tenga certeza sobre la consistencia, calidad e integridad de los bienes adquiridos, y que se efectuara el pago correspondiente al 70 % del valor del contrato.

El documento indica que no se presentaron pólizas de responsabilidad civil, todo riesgo de montaje, todo riesgo de contratista, seguro de vida con cobertura de accidentes ni seguro de vehículos, lo que habría dejado a la entidad sin cobertura frente a siniestros e indemnizaciones a terceros. Asimismo, se señala que Progen no se domicilió en el país ni presentó documentos pertinentes ante la Superintendencia de Compañías.

El estudio de mercado se hizo con una sola propuesta, según la Contraloría



En cuanto al proceso para la supervisión de la repotenciación, la Contraloría observa que el Informe de Necesidad y Viabilidad de la Contratación (24 de julio de 2024) se limitó a exponer la emergencia energética y la criticidad operativa de la central, sin justificar técnicamente la contratación externa ni presentar estudios o análisis que demuestren que la Eerssa no podía asumir internamente esa actividad.

Respecto del estudio de mercado (25 de julio de 2024), se afirma que se estructuró con una sola propuesta del Consorcio Térmica Catamayo, sin evidencia de solicitudes adicionales ni registro de invitaciones a proveedores, y con una secuencia que mostraría que el acta de negociación se firmó antes del estudio. Además, la auditoría determinó que la Comisión Técnica habilitó y recomendó la adjudicación pese a que la oferta no habría cumplido requisitos de los términos de referencia; y agrega que la personería jurídica del consorcio inició actividades y se constituyó el mismo día de la suscripción del contrato.

Por estos hallazgos, la auditoría sugirió responsabilidades administrativas por $131.830 y civiles por $14.552.832,26. El contrato entre Eerssa y Progen para repotenciar la central térmica Catamayo ascendió a $20,1 millones.

