Crítica de Cine. Muerte en invierno, suspenso psicológico con Emma Thompson

Muerte en invierno, thriller protagonizadeo por Emma Thompson, se estrena en cines este 5 de marzo 2026.

Una historia de supervivencia y tensión psicológica sostenida por la poderosa actuación de Emma Thompson, que logra imponerse pese a un guion irregular. Muerte en invierno construye una atmósfera sombría y claustrofóbica, aunque su previsibilidad le resta fuerza narrativa.

Muerte en invierto, el argumento

Tras la muerte de Klaus, su esposo, Barb (Emma Thompson, Oscar a Mejor Actriz en 1992 por El final del verano y autora del mejor guion adaptado por Sensatez y sentimientos, 1995) se plantea consumar su postrimera petición: extender sus cenizas en el lago Hilda, localizado en el norte de Minnesota, lugar donde tuvieron su primera cita amatoria en años juveniles.

En ruta surge una tormenta de nieve y Barb queda atrapada en el sitio donde se detuvo y observa a una chiquilla que parece haber sido secuestrada. Está cerca de una cabaña muy alejada del mundo habitual, sin señal telefónica. Barb se convierte en la única esperanza de la víctima.

Tropieza con un individuo que dice llamarse Camo Jacket (Marc Menchaca, de la serie Ozark), el cual indica la ruta a seguir para emerger de su equívoco, pero ella ve sangre en la nieve, sobre la cual el sujeto afirma que pertenecía a un ciervo. Ya sabe que la muchacha responde al nombre de Leah (Lauren Marsden) y que la mujer de Jacket es Lady Purple (Judy Greer). La viuda se pregunta cómo logrará rescatar, salvar a Leah y… ¡a ella misma!

La crítica de Jorge Suárez

La tensión generada por luchar y sobrevivir a un posible crimen generará en los espectadores un verdadero suspenso psicológico, unido al hecho de enfrentar el peligro, de ver que un arma es capaz de cortar vidas.

Esto genera un argumento llamativo que dejará, en quienes la vean, que las decisiones moralistas vibran también en los ambientes sórdidos que genera la existencia y a la cual Emma Thompson expone con total credibilidad.

Es meritorio destacar su actuación, que es cruda, realmente humana y, sobre todo, sin artificios, exponiendo sus limitaciones físicas en forma coherente, lo cual autentica una historia que a veces fantasea.

Además, el filme sostiene la atmósfera creada para generar el ambiente sombrío que le es tan útil.

Su director, el norirlandés Brian Kirk, conocido por sus películas de acción, thrillers y aventuras, le saca partido a través de lo narrado en estas líneas, lo cual permite imaginar que ese ambiente es un personaje más de la historia narrada cinematográficamente, lo que aumenta la sensación de peligro.

La violencia está bien manejada, especialmente su crudeza, pero (¡ah, los peros!) se malgasta por la debilidad del guion escrito por Nicholas Jacobson-Larson y Dalton Leeh, quienes por momentos dejan ver que lo han hecho previsible y, en otros, inverosímil.

Sin embargo, termina aceptándose que Muerte en invierno destaca más por las actuaciones del grupo actoral y, en especial, por Emma Thompson, cuya labor es plausible.

CALIFICACIÓN: ★★★

