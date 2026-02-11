Crítica de Cine. Cumbres Borrascosas, ¿un clásico con la mirada del siglo XXI?

Una mirada crítica a Cumbres borrascosas, dirigida por Emerald Fennell, entre modernidad y polémica al clásico literario

La nueva propuesta de Cumbres Borrascosas ya genera discusiones: para unos es una obra maestra, para otros solo una versión moderna de lo mismo.

La nueva versión de Cumbres borrascosas ya genera discusiones. Hay grupos que lo consideran una obra maestra, mientras otros afirman que es tan solo una versión moderna en conceptos e imágenes de la famosa novela escrita por Emily Brontë en 1847.

Su directora, la afamada Emerald Fennell, la toma como referencia y vapulea su argumento para reabrirlo con mentalidad del siglo XXI, aunque siga desarrollándose en el XIX, rompiendo modelos previos.

Esta traslación, rechazada por los apasionados de la ficción, parece no inquietarle. También incluye intérpretes asiáticos, lo que la aleja aún más de sus raíces. Incorpora canciones de Charli XCX y música de Anthony Willis, con las cuales la banda sonora ingresa de lleno en la Generación Alfa (2010–2025).

El argumento

Heathcliff (Owen Cooper / Jacob Elordi), huérfano del cual se dice que es gitano por el color de su piel y sus ojos, es adoptado por la familia Earnshaw. La hija, Catherine (Charlotte Mellington / Margot Robbie, tercera nominación al Óscar), entabla amistad, pero al crecer olvidan sus juegos infantiles y comienza a latir un amor profundo y obsesivo.

De pronto, Catherine resuelve casarse con un hombre rico, Edgar Linton (Shazad Latif), lo que desata el rencor de Heathcliff y genera una espiral de venganza que perturbará a la familia. Junto a ellos están Isabella Linton (Alison Oliver), Nelly Dean (Hong Chau) y Joseph (Ewan Mitchell).

La cr´ítica

Al escribir los primeros párrafos, percibí que los colores del filme, apoyados en la cinematografía de Linus Sandgren, semejan un puñado de piedras preciosas esparcidas sobre un retazo negro de terciopelo.

Su brillo es innegable, aunque le resta el semblante gris que la novela exige. Al apartarse de las imágenes envueltas en las brumas de los páramos de Yorkshire, surge un formato visual nuevo e interesante.

La excelencia del vestuario revive la época original, pero incorpora guiños de modernidad que completan la transformación.

Todo se trastoca cuando los amantes viven su pasión: la pantalla arde y atrapa al cinéfilo, al exponer una destrucción sentimental donde la lujuria y la violencia emocional conviven con hostilidad, aislamiento y una crudeza que deja huella en la retina.

Agunos datos

Se han filmado para cine y televisión más de 12 versiones de Cumbres borrascosas, y aún se afirma que la mejor es la de 1939, menos cruda pero fiel a la primera parte de la novela. Merle Oberon (1911–1979) y Laurence Olivier (1907–1989) dieron vida a Catherine y Heathcliff.

En la actualidad, el máximo premio del teatro británico lleva su nombre: simplemente se le llama “el Olivier”, en honor al actor considerado el más talentoso del siglo XX.

Olvidaba: la versión de 1939 (en blanco y negro) está en YouTube.

