Streaming en febrero: HBO, Netflix y Prime Video apuestan por historias potentes

HBO, Netflix y Prime Video estrenan a mediados de febrero series y películas que marcan tendencia en streaming

Protagonizada por Priyanka Chopra y Karl Urban, El Engaño es una buena mezcla acción, tensión emocional y conflictos morales.

Febrero avanza con una oferta sólida y variada en las principales plataformas de streaming, que apuestan por historias reales, ciencia ficción clásica y cine de acción con sello autoral. HBO, Netflix y Prime Video, a mediados de febrero, renuevan su catálogo con estrenos que dialogan con públicos distintos, pero comparten un mismo objetivo: captar la atención en un ecosistema cada vez más competitivo, donde la calidad del contenido marca la diferencia.

Vecinos: conflictos reales llevados al extremo

La productora A24, convertida en sinónimo de riesgo creativo y mirada autoral, amplía su alcance con Vecinos, una serie documental que explora disputas residenciales tan absurdas como inquietantes.

A medio camino entre la comedia de enredos y el thriller psicológico, la producción presenta episodios autoconclusivos centrados en enfrentamientos vecinales que escalan sin control.

Lo cotidiano se vuelve perturbador cuando límites de propiedad, mascotas o decisiones aparentemente menores detonan verdaderas guerras domésticas. Con un enfoque observacional y un montaje ágil, la serie revela cómo la convivencia puede romperse con facilidad. Vecinos se estrena en HBO el 13 de febrero y promete generar conversación.

Stargate SG-1: el regreso de un clásico de la ciencia ficción

Netflix apuesta por la nostalgia y el fandom con la llegada de Stargate SG-1, una de las series más influyentes de la ciencia ficción televisiva.

Ambientada un año después de los hechos narrados en la película de 1994, la historia amplía su universo al revelar que Ra no fue el único ser extraterrestre que utilizó las puertas estelares para dominar a la humanidad.

La serie combina aventura, mitología, humor y exploración espacial a lo largo de diez temporadas y 214 episodios.

Su incorporación al catálogo representa un importante esfuerzo, pues recupera un título clave que ha permanecido presente en los amantes de este género. Pero también hay que reconocer que abre la puerta a futuras expansiones del universo Stargate. Disponible en Netflix desde el 15 de febrero.

El engaño: acción, venganza y drama familiar

Prime Video suma a su lista de estrenos El engaño, una película producida por los hermanos Russo que revisita el arquetipo del asesino retirado, pero con una ambientación poco convencional.

La historia sigue a Ercell 'Bloody Mary' Bodden, una mujer que ha dejado atrás su pasado violento para construir una vida familiar en las Islas Caimán. Ese equilibrio se rompe cuando una figura del pasado reaparece en busca de venganza.

Protagonizada por Priyanka Chopra y Karl Urban, la cinta mezcla acción, tensión emocional y conflictos morales. El engaño llega a Prime Video el 25 de febrero como una apuesta por el entretenimiento adulto con ritmo sostenido.

