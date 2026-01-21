Crítica de Cine. El botín, ¿acción cruda y dilemas éticos en la era Netflix?

Este thriller policial intenso con Matt Damon y Ben Affleck expone tensiones morales y el impacto de Netflix en el cine

Este thriller de Netflix, protagonizado por Ben Affleck y Matt Damon, ocupa el puesto número uno en las estadísticas de visualización mundial.

El teniente Dane Dumars (Matt Damon), jefe de un escuadrón de la policía de Miami integrado por el sargento detective JD Byrne (Ben Affleck), los investigadores Mike Ro (Steven Yeun), Numa Baptiste (Teyana Taylor, Globo de Oro por Batalla, 2025), Mateo “Matty” Nix (Kylen Chandler) y Lolo Salazar (Catalina Sandino Moreno), efectúan requisas en un viejo y solitario hogar en el que solo está una joven latina: Desi (Sasha Calle).

Por una denuncia y el olfato de un perro descubren oculto en paredes un botín, supuestamente de 300.000 dólares, que podría pertenecer a un cártel de la droga. La legislación de Miami obliga a contar el dinero in situ. Mientras lo hacen, prospera la desconfianza y aumentan los aguijones.

La tensión no solo germina dentro del grupo de detectives, sino también desde el exterior. Agentes de la DEA y del FBI se inmiscuyen, y algunos policías podrían tener cómplices ávidos de llegar al lugar lo antes posible y robar los billetes. Contados en el sitio de incautación, estos aumentan a ¡20.650.480 millones! La historia está basada en hechos reales.

La crítica de Jorge Suárez

Película de acción, de buen ritmo, excelente narrativa y dilemas éticos expuestos superficialmente, es una muestra absoluta de lo que es el cine actual. Todo bajo la dirección y guion de Joe Carnahan, por lo cual es cine crudo, intenso y directo.

Con diálogos penetrantes y situaciones argumentales que la tatúan como heredera de los magos que crearon el film noir, aunque añadiéndole finales explosivos. Sin embargo, presenta dos fallas: un exceso de penumbra y un abusivo despliegue de efectos visuales.

Las actuaciones son buenas, resaltando la presencia conjunta de Affleck y Damon, que se beneficia de la amistad que ambos mantienen desde la adolescencia y que queda proyectada en la pantalla. Catalina Sandino Moreno, original de Colombia, agrada enormemente por su calmada belleza y actuación. Teyana Taylor es fuego contenido y Chandler se maneja bien.

La película más vista en Netflix

El largometraje se ha convertido en la película más vista de Netflix (ocupa el puesto número uno en las estadísticas de visualización mundial).

Ecuador no es la excepción, pero ha generado comentarios que llevan a pensar si El botín podría marcar el comienzo del final de las salas cinematográficas, conclusión a la que han llegado comentaristas de cine en Estados Unidos.

Todo esto se debe a palabras de Matt Damon, dichas en una conversación reciente: “El modo estándar para hacer una película de acción, como nosotros aprendimos, suponía tres secuencias de gran despliegue distribuidas a lo largo del filme. Una en el primer acto, otra en el segundo y otra en el tercero. En la última tenías que poner la mayor cantidad de dinero del presupuesto porque era el final de tu relato", detalló el actor sobre el proceso de realizar una producción para Netflix.

Y continuó: "Ahora nos plantean cosas como: ¿podemos tener una secuencia de acción en los primeros cinco minutos del filme? Queremos que los espectadores se queden; y no estaría mal si repitieran la trama de la película tres o cuatro veces en los diálogos porque la gente está usando el teléfono al mismo tiempo que la está viendo”.

Por ello, la industria cinematográfica ve con malos ojos la adquisición de estudios que pertenecieron a los hermanos Warner, quienes introdujeron el cine parlante, pues se harían más películas para la televisión que para las salas de cine.

Ahora, digo yo, los arquitectos tendrán que erigir paredes más grandes o cuartos especiales para que cada propietario tenga un cine en su hogar y vea los estrenos de esa plataforma.

