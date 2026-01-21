Jorge Caballero en 'Mi rival': “Hacer villanos me permite explorar mi lado oscuro”

El actor mexicano le cuenta a expresiones los pormenores de su nueva telenovela, Mi rival

A sus 34 años, Jorge Caballero atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. Originario de Ciudad de México y esposo del cantante colombiano Esteman, el actor ha construido una trayectoria marcada por personajes intensos y narrativas complejas, tanto en televisión abierta como en series de streaming. Reconocido por sus participaciones en Me gusta, pero me asusta (2017), Pedro perdió la cabeza, Sr. Ávila (2013) y El Club (2019), Caballero suma ahora un nuevo reto en Mi Rival, la próxima producción de Carmen Armendáriz para Televisa.

Desde San Luis Potosí, donde se desarrollan las grabaciones de esta telenovela, el actor conversa sobre su personaje Brayan, la convivencia fuera de casa, el activismo, la docencia y los proyectos que marcan esta etapa de madurez personal y profesional.

En Ecuador se podrá ver la historia desde el 20 de abril por ViX.

¿Cómo se siente interpretando a un villano?

Estoy muy contento, la verdad. Es un gran proyecto. Estamos grabando en San Luis Potosí y estoy haciendo un villano, algo que me encanta. No es la primera vez que interpreto villanos, parece que me llaman mucho para eso, y yo feliz. Me divierto mucho haciendo maldades. Es un personaje envidioso, traicionero, cobarde, muy divertido. Ya llevamos cuatro meses grabando; regresamos un par de semanas por Navidad y Año Nuevo y ahora estamos en la recta final. Ha sido una experiencia muy linda, de esas que no te imaginas.

¿Cómo ha sido para usted convivir con sus compañeros al no grabar en la ciudad de México?

Ha sido muy interesante. La situación lo orilla a convivir con todos, a crear relaciones profundas. Vivimos en un hotel y nos vemos todos los días, eso genera una dinámica muy particular. Claro que es difícil no ver tanto a mi familia, a mi marido, a mi perro, a mis amigos. Pero los siento muy cerca, hablamos todo el día. Salir de la zona de confort confronta, pero también permite verse en otras circunstancias y descubrir de qué es uno capaz. Eso ha sido increíble.

Después de estos meses fuera de casa, ¿qué es lo más importante que se lleva para su vida?

Confiar más en lo que soy y en mi trabajo. Hubo un fin de semana en el que varios del elenco viajamos juntos y fue muy especial, porque conectamos de una forma más profunda. A veces las redes sociales o la propia cabeza te alejan de lo que realmente eres. Escuchar cómo te ven los demás, descubrir cosas que uno no ve de sí mismo, es muy poderoso. Eso también lo llevé a mi trabajo como actor.

El lado activista de Jorge Caballero

Usted es muy activo en redes sociales en temas de derechos humanos. ¿Considera que el activismo digital sigue siendo necesario?

Hoy más que nunca. Es importante alzar la voz contra la discriminación, las injusticias y las mentiras. Tal vez no soy viral, pero si alguien lee algo que le haga sentido, ahí ya hubo un cambio. Aunque parezca que no llega a nadie, siempre llega a alguien. Y cuando se trata de derechos humanos y libertades, no quedarse callado es fundamental.

¿Ha tenido consecuencias profesionales por ser tan vocal?

Que yo sepa, no. Sé que puede suceder, pero hay veces que la impotencia es mayor. También creo que hay otras formas de hacerlo, desde los personajes, desde las historias. Pero como persona, me importa y me afecta, y no hacerlo sería injusto conmigo mismo.

¿Volvería a participar en un videoclip de su esposo Esteman?

Siempre. Solo habría que ver el momento. Él sabe que soy materia dispuesta al cien por ciento. Soy su fan número uno.

Para cerrar, ¿qué otros proyectos vienen?

Próximamente se estrena una serie llamada Colisión en HBO. Interpreto al asistente de una de las protagonistas y tengo ahí una historia de amor. Es todo lo que puedo decir por ahora.

Así es 'Mi Rival'

¿Cómo llega el personaje de Brayan a su vida?

Llega gracias a la confianza de Claudia Cuevas y Carmen Armendáriz. No hubo casting. Carmen nos dijo que ella elige a sus actores viéndolos a los ojos, por la energía. Al principio me dijeron que era un “malandro”, y poco a poco fui descubriendo quién era realmente. Es envidioso, traicionero, pero no quise quedarme solo con eso. Con los directores trabajamos sus motivaciones, su lado sumiso frente al personaje de Arturo Peniche. La idea era complejizarlo y darle tridimensionalidad.

¿Cómo definiría la historia de Mi Rival?

La premisa principal es que madre e hija se enamoran del mismo hombre. Esa es la base. A partir de ahí surge la rivalidad y las decisiones que cada una toma para llegar a él. Alrededor de eso está la historia de una hacienda que deben hacer prosperar y que se hereda. Ahí entramos los demás personajes, pero el corazón del melodrama es esa disputa emocional.

¿Usted se inclina por que el protagonista termine con la madre o con la hija?

No puedo decir nada al respecto. Prefiero que sufran con nosotros y que no se la pierdan. (Risas)

¿Hay fecha prevista de estreno?

En México parece que se estrenará el 20 de abril. Antes llegará a Estados Unidos en febrero y estará disponible en ViX, así que el público de Ecuador podrá verla primero por la plataforma.

¿Cuál ha sido la escena más compleja de grabar?

Las escenas de persecuciones y balaceras. Aunque no son armas reales, se utilizan balas de salva y requieren mucha concentración. La primera vez que detoné un arma me quedé sordo unos segundos y hasta mareado. Es una sensación muy fuerte. Además, son escenas largas y muy coreografiadas, con mucha precisión para evitar accidentes.

Suele interpretar villanos. ¿Por qué cree que ocurre?

Creo que me gusta mucho explorar el lado oscuro como actor. Es seguro, es contenido y resulta muy interesante. Me divierte arriesgarme ahí, y quizá eso se traspasa a la pantalla. A lo mejor tengo algo en la mirada, no lo sé.

¿Actuar estos personajes lo ha confrontado emocionalmente?

Hay escenas en las que el personaje está tan enojado que uno tiene que escarbar dentro de sí para justificar esa emoción. Ahí uno dice: “qué fuerte lo que sentí”. Es confrontante, pero forma parte del trabajo, siempre al servicio de la historia.

