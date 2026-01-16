Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Joaquina para el vídeo de 'Pelinegra'.
Joaquina para el vídeo de 'Pelinegra'.Universal Music Ecuador

Joaquina presenta ‘Pelinegra’, y anuncia el álbum Al romper la burbuja 2

La cantautora venezolana dio a conocer su nuevo sencillo en el que participa la pequeña influencer Baby Salomé

La cantautora venezolana Joaquina inicia 2026 con ‘Pelinegra’, su primer lanzamiento del año. El tema aborda la relación entre la artista y su hermana menor, Kiki, a partir de recuerdos compartidos. El sencillo cuenta con un video disponible en YouTube, en el que Joaquina aparece junto a Salomé Rivas, conocida como Baby Salomé, quien representa a Kiki.

RELACIONADAS

A lo largo de la canción y del material audiovisual, ambas recrean escenas asociadas a la infancia, como juegos en la piscina, trayectos en automóvil y el uso de ropa similar. La puesta en escena incluye una coreografía que acompaña el relato y plantea una reconstrucción del vínculo entre hermanas a lo largo del tiempo.

'Pelinegra' se integra en ‘Al romper la burbuja 2’, álbum que continúa el proyecto iniciado con Al romper la burbuja, disco nominado a Álbum del Año en la 26.ª edición del Latin Grammy. El nuevo trabajo fue anunciado recientemente en redes sociales y estará disponible el 30 de enero. El lanzamiento incluirá canciones inéditas y sencillos ya publicados como “amarillo” y “los 41”.

RELACIONADAS
Julio Iglesias tiene 82 años.

Julio Iglesias: “Niego haber abusado de ninguna mujer”

Leer más

En paralelo, Joaquina participó como invitada en 'Cimarrón', canción incluida en ‘¿Dónde es el after?’, el nuevo álbum de la banda venezolana Rawayana, publicado el 1 de enero. Sobre esta colaboración, la artista señaló: “Amigos de Rawa, gracias por invitarme. Amo esta canción, pero sobre todo los amo y los admiro inmensamente. Gracias por inspirarme a mí y a tantos otros, y por hacer música que nos acompaña cuando queremos hacer la vida más ligera. Pero, sobre todo, gracias por llevar siempre el nombre de Venezuela en alto con tanta persistencia y dedicación. Qué suerte la mía poder no solo compartir esta canción, sino aportar un granito de arena a un disco tan importante para ustedes! Me divertí muchísimo haciéndola”.

Las presentaciones de Joaquina en el 2026

En el plano de presentaciones en vivo, Joaquina tiene previstas actuaciones en Lollapalooza Argentina y Lollapalooza Chile, donde se convertirá en la artista más joven en participar en ambas ediciones latinoamericanas del festival. Además, ofrecerá un concierto propio en Madrid el 22 de marzo, en la Sala But, como parte de su Al romper la burbuja Deluxe Tour.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Joaquina presenta ‘Pelinegra’, y anuncia el álbum Al romper la burbuja 2

  2. Fórmula Uno: Red Bull y el diseño del RB22 para la temporada 2026

  3. MLB: Dodgers pagan $ 240 millones por el jardinero Kyle Tucker

  4. Gobierno restringe a EXPRESO en eventos clave, fomentando su política de secretismo

  5. El triste papel del fiscal Carlos Alarcón cuyo trabajo no se nota

LO MÁS VISTO

  1. Movilidad en Quito: ¿cómo se ampliará la avenida Amazonas y cuánto costará?

  2. PSG vs LOSC EN VIVO: alineaciones, detalles y cómo ver juego por Ligue 1 2025-26

  3. Nuevo acceso a Guayaquil: Cañizares le responde a Aguiñaga y niega falta de fondos

  4. Puente de La Joya en La Aurora: vecinos cuestionan altos cobros y deterioro

  5. Puentes que unen a Guayaquil con Samborondón y Daule alertan prohibición de camiones

Te recomendamos