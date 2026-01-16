Joaquina presenta ‘Pelinegra’, y anuncia el álbum Al romper la burbuja 2

La cantautora venezolana Joaquina inicia 2026 con ‘Pelinegra’, su primer lanzamiento del año. El tema aborda la relación entre la artista y su hermana menor, Kiki, a partir de recuerdos compartidos. El sencillo cuenta con un video disponible en YouTube, en el que Joaquina aparece junto a Salomé Rivas, conocida como Baby Salomé, quien representa a Kiki.

A lo largo de la canción y del material audiovisual, ambas recrean escenas asociadas a la infancia, como juegos en la piscina, trayectos en automóvil y el uso de ropa similar. La puesta en escena incluye una coreografía que acompaña el relato y plantea una reconstrucción del vínculo entre hermanas a lo largo del tiempo.

'Pelinegra' se integra en ‘Al romper la burbuja 2’, álbum que continúa el proyecto iniciado con Al romper la burbuja, disco nominado a Álbum del Año en la 26.ª edición del Latin Grammy. El nuevo trabajo fue anunciado recientemente en redes sociales y estará disponible el 30 de enero. El lanzamiento incluirá canciones inéditas y sencillos ya publicados como “amarillo” y “los 41”.

En paralelo, Joaquina participó como invitada en 'Cimarrón', canción incluida en ‘¿Dónde es el after?’, el nuevo álbum de la banda venezolana Rawayana, publicado el 1 de enero. Sobre esta colaboración, la artista señaló: “Amigos de Rawa, gracias por invitarme. Amo esta canción, pero sobre todo los amo y los admiro inmensamente. Gracias por inspirarme a mí y a tantos otros, y por hacer música que nos acompaña cuando queremos hacer la vida más ligera. Pero, sobre todo, gracias por llevar siempre el nombre de Venezuela en alto con tanta persistencia y dedicación. Qué suerte la mía poder no solo compartir esta canción, sino aportar un granito de arena a un disco tan importante para ustedes! Me divertí muchísimo haciéndola”.

Las presentaciones de Joaquina en el 2026

En el plano de presentaciones en vivo, Joaquina tiene previstas actuaciones en Lollapalooza Argentina y Lollapalooza Chile, donde se convertirá en la artista más joven en participar en ambas ediciones latinoamericanas del festival. Además, ofrecerá un concierto propio en Madrid el 22 de marzo, en la Sala But, como parte de su Al romper la burbuja Deluxe Tour.

