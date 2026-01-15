Harry Styles le pone fecha de estreno a su nuevo disco: Valor y detalles del vinilo

El álbum cuenta con doce canciones y tiene como productor ejecutivo a Kid Harpoon. El disco ya tiene preventa

El cantante británico Harry Styles anunció el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, titulado Kiss all the time. Disco, Occasionally.

El proyecto llegará el próximo 6 de marzo, y marca su regreso discográfico tras su último trabajo de larga duración.

El álbum cuenta con doce canciones y tiene como productor ejecutivo a Kid Harpoon. Según la información difundida, el disco ya se encuentra disponible en preventa a través del sitio web oficial del artista, en formatos de vinilo y CD, además de paquetes que incluyen mercancía y ediciones especiales.

Entre las versiones anunciadas figuran un vinilo rosa con portada tipo gatefold y funda interna holográfica impresa, que incluye un cuadernillo de 12 páginas con letras y fotografías, así como una edición en vinilo denominada “smoke machine”.

El anuncio se produce mientras Styles ha compartido adelantos de nueva música. En días recientes, el artista dejó entrever el tema We belong together, además de presentar un video titulado Forever, Forever, que fue interpretado como una señal de su regreso a la actividad musical.

Por el momento, no se han revelado más detalles sobre el concepto del álbum ni sobre próximos lanzamientos promocionales.

Precios en dólares del álbum Kiss All The Time y de la merch oficial para Ecuador

Con el regreso de Harry Styles a la música en 2026, el artista activó la preventa internacional de su próximo disco Kiss All The Time y de una línea de productos oficiales disponibles con envío a Ecuador. La tienda oficial del artista habilitó distintos formatos físicos y paquetes con artículos de colección. A continuación, los precios referenciales expresados en dólares estadounidenses.

¿Cuánto cuesta el disco y la merch oficial de Harry Styles en Ecuador?

La preventa incluye los siguientes productos y valores aproximados en USD (conversión referencial desde dólares canadienses):

Limited Edition Smoke Machine Vinyl: $ 37

Limited Edition Casebook CD: $ 30

Photo Tee + CD Box Set: $ 42

Limited Edition Silver Glitter Cassette: $ 21

Black Vinyl: $ 36

CD estándar: $ 16

Limited Edition Kiss Vinyl: $ 37

Limited Edition Camera + CD Box Set: $ 94 (agotado al cierre de esta nota)

Los montos pueden variar según el tipo de cambio aplicado por la tienda, impuestos y costos de envío internacional.

¿Qué merch oficial está disponible del nuevo disco?

La tienda oficial ofrece artículos vinculados al lanzamiento del álbum:

Vinilos de edición limitada con arte del proyecto.

Casetes en edición especial.

Box sets con camiseta y CD.

Ediciones especiales de CD con formato casebook.

Playeras con imágenes oficiales del álbum.

Kit de cámara y CD, actualmente agotado.

El sitio permite realizar preventas y activar notificaciones para reposiciones.

¿Cómo comprar el disco y la merch desde Ecuador?

Las compras se realizan directamente en la web oficial del artista. El sistema acepta tarjetas bancarias y métodos de pago digitales, con envíos internacionales a Ecuador. El costo final dependerá del peso del paquete, la empresa de mensajería y los cargos de importación aplicables en el país, incluidos aranceles y tributos aduaneros vigentes.

