Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Harry Styles tiene 31 años.
Harry Styles tiene 31 años.Cortesía

Harry Styles le pone fecha de estreno a su nuevo disco: Valor y detalles del vinilo

El álbum cuenta con doce canciones y tiene como productor ejecutivo a Kid Harpoon. El disco ya tiene preventa

El cantante británico Harry Styles anunció el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, titulado Kiss all the time. Disco, Occasionally.

RELACIONADAS
Harry Styles, ex One Direction

Harry Styles lanza un misterioso sitio web y desata rumores de nueva música

Leer más

El proyecto llegará el próximo 6 de marzo, y marca su regreso discográfico tras su último trabajo de larga duración.

El álbum cuenta con doce canciones y tiene como productor ejecutivo a Kid Harpoon. Según la información difundida, el disco ya se encuentra disponible en preventa a través del sitio web oficial del artista, en formatos de vinilo y CD, además de paquetes que incluyen mercancía y ediciones especiales.

Entre las versiones anunciadas figuran un vinilo rosa con portada tipo gatefold y funda interna holográfica impresa, que incluye un cuadernillo de 12 páginas con letras y fotografías, así como una edición en vinilo denominada “smoke machine”.

El anuncio se produce mientras Styles ha compartido adelantos de nueva música. En días recientes, el artista dejó entrever el tema We belong together, además de presentar un video titulado Forever, Forever, que fue interpretado como una señal de su regreso a la actividad musical.

Por el momento, no se han revelado más detalles sobre el concepto del álbum ni sobre próximos lanzamientos promocionales.

RELACIONADAS

Precios en dólares del álbum Kiss All The Time y de la merch oficial para Ecuador

Con el regreso de Harry Styles a la música en 2026, el artista activó la preventa internacional de su próximo disco Kiss All The Time y de una línea de productos oficiales disponibles con envío a Ecuador. La tienda oficial del artista habilitó distintos formatos físicos y paquetes con artículos de colección. A continuación, los precios referenciales expresados en dólares estadounidenses.

¿Cuánto cuesta el disco y la merch oficial de Harry Styles en Ecuador?

La preventa incluye los siguientes productos y valores aproximados en USD (conversión referencial desde dólares canadienses):

  • Limited Edition Smoke Machine Vinyl: $ 37

  • Limited Edition Casebook CD: $ 30

  • Photo Tee + CD Box Set: $ 42

  • Limited Edition Silver Glitter Cassette: $ 21

  • Black Vinyl: $ 36

  • CD estándar: $ 16

  • Limited Edition Kiss Vinyl: $ 37

  • Limited Edition Camera + CD Box Set: $ 94 (agotado al cierre de esta nota)

Los montos pueden variar según el tipo de cambio aplicado por la tienda, impuestos y costos de envío internacional.

¿Qué merch oficial está disponible del nuevo disco?

  • La tienda oficial ofrece artículos vinculados al lanzamiento del álbum:

  • Vinilos de edición limitada con arte del proyecto.

  • Casetes en edición especial.

  • Box sets con camiseta y CD.

  • Ediciones especiales de CD con formato casebook.

  • Playeras con imágenes oficiales del álbum.

  • Kit de cámara y CD, actualmente agotado.

  • El sitio permite realizar preventas y activar notificaciones para reposiciones.

¿Cómo comprar el disco y la merch desde Ecuador?

golden kpop demon hunters

El triunfo de Demon Hunters en Hollywood: ¿Va tras el Óscar?

Leer más

Las compras se realizan directamente en la web oficial del artista. El sistema acepta tarjetas bancarias y métodos de pago digitales, con envíos internacionales a Ecuador. El costo final dependerá del peso del paquete, la empresa de mensajería y los cargos de importación aplicables en el país, incluidos aranceles y tributos aduaneros vigentes.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Juicio político a Mario Godoy: Fiscalización tiene fecha para terminar trámite

  2. Emelec: El jugador brasileño mundialista del que estaría interesado

  3. Sophie Turner como Lara Croft: Prime Video revela el primer vistazo

  4. Harry Styles le pone fecha de estreno a su nuevo disco: Valor y detalles del vinilo

  5. Audiencia entre Emelec y Viceministerio del Deporte: ¿Está en riesgo Jorge Guzmán?

LO MÁS VISTO

  1. Las alineaciones de Racing de Santander vs Barcelona por Copa del Rey 2025-26

  2. Movilidad en Quito: ¿cómo se ampliará la avenida Amazonas y cuánto costará?

  3. Puente de La Joya en La Aurora: vecinos cuestionan altos cobros y deterioro

  4. Racing de Santander vs Barcelona: alineaciones y dónde ver EN VIVO Copa del Rey

  5. Cierre en avenida de las Américas: Así cambiará el tránsito en esta vía de Guayaquil

Te recomendamos