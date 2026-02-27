Escuelas de conducción reportan pérdidas al cumplirse un mes del cierre de la ANT

La Federación de Escuelas de Conducción no profesional dice que sus agremiados han perdido $ 27.000 por el cierre

La ANT fue intervenida y el Gobierno la suspendió desde el pasado 30 de enero, por la investigación del caso Jaque.

El presidente de la Federación de Escuelas de Conducción no profesionales del Ecuador (Fedeconp), Paco Urrutia, habló este 27 de febrero de 2026 sobre las pérdidas económicas que han registrado esos centros por el cierre de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), cuya suspensión de actividades cumple un mes debido a la investigación por el caso Jaque.

Urrutia dijo que los centros de conducción afiliados a la Federación contabilizan pérdidas de entre 27.000 y 28.000 dólares por escuela. Aclaró que la cifra no se refiere a la rentabilidad sino a la "actividad económica que se ha dejado de ejecutar".

Según el represente, dichas pérdidas han afectado a 7.500 familias de las personas que laboran en las 40 escuelas de conducción agremiadas a la organización. En el país, en total, existen 350 establecimientos de ese tipo.

Urrutia manifestó que existe preocupación y zozobra entre las escuelas porque el cierre pone en incertidumbre a miles de personas: transportistas, escuelas de conductores no profesionales y más, quienes brindan el servicio de enseñanza para choferes no profesionales.

Los sectores afectados por el cierre de la ANT

Además de las escuelas de conducción, las empresas concesionarias y otros negocios se han visto afectados por el cierre de la ANT. Sin embargo, el Gobierno aún no tiene previsto normalizar las actividades en la Agencia.

Los hallazgos, según el ministro Luque

El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, acudió ayer, 26 de febrero, a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y señaló que luego de la intervención en la ANT, se detectó que se entregaron 3.000 licencias de forma ilegal. Detalló que existen municipios con cifras desproporcionadas de los trámites de transferencias y matrículas vehiculares y que se evalúa los procesos en al menos 50 municipios que tienen competencias en el tránsito.

Luque explicó las acciones emprendidas, pero no precisó una fecha tentativa en la que se podrían habilitar todos los servicios en la ANT. La entidad cumplirá un mes suspendida, luego de que la Fiscalía efectuó varios allanamientos el pasado 30 de enero, en el marco de la investigación del caso Jaque.

Ese día, 10 personas fueron detenidas por presunta delincuencia organizada, quienes serían parte de una supuesta red de corrupción en la Agencia, la cual se dedicaba a la emisión irregular de licencias, permisos de operación y otros documentos.

