El triunfo de Demon Hunters en Hollywood: ¿Va tras el Óscar?

El éxito de “Golden” de HUNTR/X ha impulsado el OST de la película K-Pop Demon Hunters, rompiendo el récord de canciones de actos animados en el Billboard Hot 100.

El reconocimiento de KPop Demon Hunters en los Globos de Oro 2026 abrió una discusión que trasciende el premio. La producción ganó Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original, un resultado que consolida la presencia del K-pop dentro de una ceremonia occidental de alto perfil y refleja un cambio en la relación entre Hollywood y las industrias culturales asiáticas.

La cinta, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, fue premiada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood en una gala celebrada el 11 de enero. Kang señaló al recibir el galardón: “Gracias a los Globos de Oro y a todos los que creyeron que una película tan arraigada en la cultura coreana conectaría con el público global”. En su discurso, añadió que el proyecto buscó retratar a sus personajes femeninos desde una mirada cotidiana y reconocible.

Appelhans, por su parte, subrayó el vínculo entre música y audiencia: “La película es una carta de amor a la música y a su poder para conectarnos, para hacernos ver una especie de humanidad compartida”. También agradeció el respaldo del público y del fandom que acompañó el estreno desde su llegada a la plataforma.

KPop Demon Hunters sigue a HUNTR/X, un grupo femenino ficticio de K-pop que combina su carrera musical con una vida secreta como cazadoras de demonios. Desde su estreno en Netflix a finales de junio, la película se convirtió en la producción en inglés más vista de la plataforma, con más de 325 millones de visualizaciones acumuladas, además de una recaudación superior a los 24 millones de dólares en salas de cine.

Los triunfos de Demon Hunters

El impacto del filme se amplió con el triunfo de la canción 'Golden', que obtuvo el Globo de Oro a Mejor Canción Original. Sus compositores EJAE, Mark Sonnenblick y Lee Hee-joon recibieron el reconocimiento. Durante el discurso de aceptación, EJAE afirmó: “De pequeña, trabajé incansablemente durante 10 años para cumplir un sueño: convertirme en una ídolo del K-pop, y fui rechazada y me decepcioné porque mi voz no era lo suficientemente buena”.

Más allá del resultado puntual, el triunfo tuvo un efecto inmediato en el ecosistema digital. Comunidades como ARMY y Blinks impulsaron el tráfico en redes sociales y plataformas de streaming, ampliando el alcance de la premiación y reforzando la visibilidad del género en mercados no asiáticos.

Demon Hunters y la posibilidad de ganar el Óscar

El resultado en los Globos de Oro también reconfigura la carrera hacia los Premios Oscar 2026, donde la categoría de animación suele mostrar una alta coincidencia con los ganadores de esta antesala. En ese contexto, KPop Demon Hunters se posiciona como un título central de la temporada.

Más que un caso aislado, el reconocimiento señala un desplazamiento del K-pop desde un espacio asociado al nicho hacia un lugar integrado en el entretenimiento global. La validación institucional de una película basada en la cultura coreana y en su música sugiere un nuevo escenario para Hollywood, en el que los lenguajes y referentes asiáticos ya forman parte de su narrativa principal.

