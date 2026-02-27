Fiscal general encargado Leonardo Alarcón no descarta postular al concurso 2026

El fiscal general del Estado encargado, Leonardo Alarcón, afirmó: “No tengo una decisión aún” sobre su postulación al concurso 2026.

El fiscal general del Estado encargado, Leonardo Alarcón, no descartó postular al concurso para fiscal general 2026 y afirmó que su decisión se conocerá cuando se publique la lista oficial de aspirantes. La declaración la realizó en una entrevista en Teleamazonas.

“No tengo una decisión aún”, dijo Alarcón al ser consultado sobre su posible candidatura. Sin embargo, añadió: “Estoy preparado para asumir cualquier reto”, dejando abierta la puerta a una eventual postulación.

El plazo para inscribirse en el proceso que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana está próximo a cerrarse. Mientras tanto, el funcionario aseguró que se mantiene enfocado en la gestión institucional.

Déficit de fiscales en Ecuador

Alarcón reconoció que la Fiscalía enfrenta un déficit estructural de personal en todo el país. Indicó que actualmente existen cerca de 800 fiscales en funciones. “Nos hace falta en todo el país aproximadamente 631 fiscales con sus respectivos equipos de apoyo”, precisó.

Explicó que no solo se requieren fiscales, sino también secretarios y asistentes para completar los equipos. A pesar de ello, aseguró que la institución mantiene su trabajo. “Nosotros estamos dando respuesta a la sociedad que se merece”, manifestó.

Sobre el proceso para llenar las vacantes, señaló que depende del Consejo de la Judicatura. “Ese es un tema que el Consejo de la Judicatura lo tiene que tratar a su interior”, dijo, al referirse al concurso de méritos y oposición.

RELACIONADAS Por qué juristas reconocidos no quieren postular a Fiscalía General

1,8 millones de expedientes en trámite

El dilema de participar o no en el concurso para fiscal general del Estado Leer más

En cuanto a la carga procesal, informó que existen aproximadamente 1.800.000 expedientes en trámite a escala nacional. Las causas se encuentran en investigación previa, instrucción fiscal y etapa de juicio. “No solo en la ciudad de Quito”, aclaró.

Negó que la institución esté paralizada por la cantidad de casos acumulados. “No quiere decir que la palabra represados sea un sinónimo de que no se está dando respuesta”, afirmó. Según dijo, los procesos siguen su curso conforme a la ley.

Respecto al presupuesto asignado para este año, indicó que asciende a 133 millones de dólares. “Es para nómina, este momento es para nómina”, explicó, y añadió que, de necesitar más recursos, acudirán a las instancias correspondientes.

Caso Goleada y Triple A

Alarcón también abordó los casos Goleada y Triple A, en los que está vinculado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Aseguró que no existe riesgo de doble juzgamiento. “Le aseguro que no existe ese riesgo”, sostuvo.

Detalló que el caso Triple A se sigue por delito de hidrocarburos. “El caso Triple A se ha seguido por un delito de hidrocarburo”, explicó, al señalar que se trata de un tipo penal específico.

En cambio, indicó que el caso Goliada es por delincuencia organizada con posibles delitos fin. “El caso Goliada es por delincuencia organizada”, reiteró, y añadió que ambos procesos tienen “autonomía fáctica y jurídica”.

Asesinato de Fernando Villavicencio

Pablo Encalada confirma que no postulará a fiscal general: "podría ser suicida" Leer más

Sobre el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, el fiscal aseguró que la causa continúa avanzando. Informó que el proceso está en etapa de instrucción fiscal con siete procesados. “El caso no quedará en la impunidad”, garantizó.

Añadió que existen personas prófugas y que se han solicitado alertas rojas para su captura. “Se ha emitido y se ha solicitado la alerta roja”, dijo, al referirse a los mecanismos internacionales de búsqueda.

También mencionó otros procesos relevantes, como el caso Nene, donde ya existe sentencia. “Existe ya una sentencia… de cinco años de privación de la libertad”, afirmó, y confirmó investigaciones abiertas en ATM, Progen y el caso Godoy.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ