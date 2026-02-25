Pablo Encalada confirma que no postulará a fiscal general: "podría ser suicida"

El jurista expresó sus reparos al concurso para fiscal general organizado por el Consejo de Participación Ciudadana

En 2023, Pablo Encalada fue uno de los abogados del expresidente Guillermo Lasso durante su juicio político en la Asamblea Nacional.

El reconocido abogado Pablo Encalada ratificó que no participará en el concurso para liderar la Fiscalía General. El jurista argumentó falta de garantías en el proceso del CPCCS y presiones familiares, calificando una posible postulación como "suicida" ante las actuales condiciones políticas del Ecuador.

Pablo Encalada no postulará a fiscal general

El abogado quiteño Pablo Encalada confirmó este 25 de febrero de 2026 que no se postulará para el cargo de fiscal general del Estado. El jurista fundamentó su decisión en los cuestionamientos al concurso de méritos y oposición que organiza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

RELACIONADAS El dilema de participar o no en el concurso para fiscal general del Estado

Encalada reaccionó a una columna de Diario EXPRESO titulada "Abogados honestos de la patria, ¡uníos!", donde se instaba a perfiles con trayectoria a postularse para evidenciar posibles irregularidades en el proceso. Al respecto, el abogado señaló en su cuenta de X que, aunque agradece la mención, aceptar la invitación en la práctica es sumamente difícil y "podría ser suicida".

El fiscal general del Estado tiene un periodo de seis años en Ecuador. ARCHIVO EXPRESO

Razones familiares y políticas tras la negativa

Semanas atrás, Encalada ya había manifestado su desinterés en una entrevista televisiva. Aunque inicialmente tuvo la intención de participar, desistió por una petición directa de su familia y por considerar que el escenario actual no es el adecuado para una figura independiente.

RELACIONADAS Jueza Karla Andrade analizará demanda contra el reglamento del concurso para fiscal

Según el jurista, el entorno político actual sugiere que no se permitirá la llegada de alguien con una visión imparcial a la institución. Ante esta postura, el consultor político Decio Machado lamentó la noticia, destacando que Encalada cumplía con el perfil necesario para la coyuntura que atraviesa el país. Estas son:

Trayectoria sin subordinación partidista. Ausencia de vínculos con redes empresariales o grupos económicos dominantes. Capacidad de resistir presión del Ejecutivo, Legislativo y actores fácticos (incluido los delincuenciales). Competencia técnica multidisciplinar en crimen organizado complejo. Alta capacidad estratégica, no solo tecnico jurídica. Demostrado blindaje ético y patrimonial. Solvente capacidad de gestión institucional. Fortaleza política sin militancia y robusta comprensión integral del entorno. Credibilidad pública nacional y voluntad política destinada a la reconstrucción de confianzas (ciudadanas, empresariales, institucionales e internacionales).

Muy generosa la mención de Roberto Aguilar. La invitación, en la práctica, es muy difícil de aceptar; hasta podría ser suicida. pic.twitter.com/vGIow4qYOA — Pablo Encalada Hidalgo (@pencaladah) February 25, 2026

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!