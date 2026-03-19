El paso de Rafah reabre por primera vez desde el inicio de la guerra con Irán

El primer grupo de heridos de Gaza parte desde la sede de la Media Luna Roja Palestina hacia el paso de Rafah, acompañado por la OMS en la Franja de Gaza, 19 de marzo de 2026.

El cruce fronterizo de Rafah, que une el sur de la Franja de Gaza con Egipto, reabrió este jueves 19 de marzo de 2026, por primera vez desde el inicio de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, confirmó a EFE el Cogat, el brazo del Ministerio de Defensa israelí a cargo de los asuntos civiles en los Territorios Ocupados palestinos.

Israel cerró Rafah el pasado 28 febrero impidiendo la salida de enfermos a terceros países para recibir atención médica, o la entrada de los gazatíes que buscaban reencontrarse con familiares dentro de la Franja.

La Media Luna Roja palestina informó que se esperan 25 viajeros en el día de hoy -8 pacientes y 17 acompañantes- que ya han partido desde centros médicos de la localidad de Jan Yunis (Gaza) hacia la terminal de Rafah para ser trasladados a Egipto, pero no aportaron más detalles por el momento.

Asimismo, una fuente que trabaja en el puesto fronterizo confirmó a EFE que también había llegado a la parte egipcia del paso un número sin especificar de repatriados desde El Cairo.

Israel tenía prevista la reapertura de Rafah ayer, pero la pospuso a última hora.

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Según la Sociedad de la Media Luna Roja palestina en Gaza, responsable del traslado de pacientes en evacuaciones médicas a través de este paso, Israel no había solicitado ayer a la Organización Mundial de la Salud (OMS) las listas con los nombres de los transeúntes para su inspección.

A partir de hoy, al igual que antes, el paso de personas estará coordinado con Egipto, previa autorización de seguridad de Israel y bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea. Además, el Ejército israelí realiza "controles e identificaciones adicionales" a los transeúntes en Regavim; un puesto militar donde gazatíes dijeron a EFE haber sido interrogados, en ocasiones durante horas, y vejados por las tropas en su regreso a Gaza.

Para recorrer los 15 kilómetros de distancia que separan el cruce de Rafah hasta el Hospital gazatí Naser, en la sureña Jan Yunis, los palestinos pueden tardar numerosas horas debido a diferentes controles e inspecciones, incluso uno a manos de una milicia, según detallaron varios testigos a EFE.

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Antes de este último cierre, Israel estaba dejando salir de Gaza de media a 13 enfermos y heridos diarios por Rafah, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras reabrir el cruce el pasado 2 de febrero después de mantenerlo cerrado prácticamente desde su toma militar en mayo de 2024.

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Contando a los acompañantes de esos pacientes, en febrero salieron de media de Gaza más de 30 personas, si bien en un primer momento Sanidad gazatí decía que estaba prevista la salida diaria de 50 palestinos y la entrada de otros 150.

La OMS recuerda que en Gaza hay más de 18.500 pacientes (entre ellos cerca de 4.500 niños con diferentes patologías y enfermos crónicos) que necesitan tratamiento médico urgente no disponible en los pocos hospitales que siguen activos en la Franja.

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