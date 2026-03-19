Andrés Cepeda reprograma sus conciertos en Ecuador: Estas son las nuevas fechas

La gira Nuestra Vida en Canciones incluye presentaciones en las principales ciudades del país

Los conciertos de Andrés Cepeda en Ecuador fueron reprogramados. La decisión se da tras un comunicado oficial de la productora, que informó sobre cambios en el calendario previsto para abril.

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Top Shows explicó que los shows programados para los días 10, 11 y 12 de abril en Guayaquil, Quito y Cuenca no se realizarán en esas fechas. La reprogramación responde a disposiciones vigentes en el país. “Top Shows comunica al público que los conciertos de Andrés Cepeda programados para los días 10, 11 y 12 de abril en Guayaquil, Quito y Cuenca respectivamente han sido reprogramados debido al toque de queda en la provincia del Guayas decretado por el Gobierno Nacional desde el 15 de marzo de 2026 hasta la finalización de la renovación del estado de excepción, así como la suspensión de las operaciones aéreas en el Aeropuerto de Quito por mantenimiento preventivo en la pista el sábado 11 de abril (De 02h00 a 14h00)”, señala el comunicado.

Las nuevas fechas fueron confirmadas por la organización. El concierto en Quito se realizará el jueves 17 de septiembre a las 20:00 en el Coliseo Rumiñahui. En Guayaquil será el viernes 18 de septiembre a las 20:00 en el Coliseo Voltaire Paladines Polo. En Cuenca, el show quedó fijado para el sábado 19 de septiembre a las 20:00 en el Coliseo Jefferson Pérez.

¿Qué pasará con las entradas al concierto de Andrés Cepeda?

La productora también indicó que las entradas adquiridas mantienen su validez. “Todas las preventas adquiridas son automáticamente válidas para las nuevas fechas anunciadas”, se detalla en el documento.

Para quienes aún no han comprado boletos, se informó que siguen disponibles en los canales oficiales. “Para quienes deseen adquirir entradas para estos conciertos las mismas están disponibles en www.ticketshow.com.ec y sus puntos de venta a nivel nacional”, añade el texto.

La gira Nuestra Vida en Canciones incluye presentaciones en las principales ciudades del país. El repertorio contempla temas de distintas etapas de la carrera del artista.

Lo nuevo de Andrés Cepeda

En paralelo, Cepeda ha presentado el sencillo Imagínate, en colaboración con Luis Fonsi, como parte de su álbum Bogotá. Sobre el tema, el artista explicó: “Es un amor que solo es posible en la ilusión. Se imagina cómo sería la vida juntos, los hijos... cosas que nunca sucedieron”.

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El cantante también vinculó la canción con su experiencia personal. “Obviamente tiene que ver con mi vida personal. Algo así viví en algún momento: una persona con la que nunca pude crear ese tipo de relación, aunque siempre estuvo presente”, dijo.

Sobre su relación con el público ecuatoriano, Cepeda señaló: “Siento que el público ecuatoriano aprecia mucho las historias detrás de las canciones. Es gente con la que me gusta hablar durante el concierto y contarles de dónde vienen estas letras”.

La organización cerró el comunicado con un mensaje al público: “Gracias por su comprensión”.

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