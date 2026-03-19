Las compañías podrían donar vivienda de interés social para reducir su pago en el IR hasta en un 30 %

Las compañías podrían donar vivienda de interés social para reducir su pago en el IR hasta en un 30 %

El pasado 9 de marzo, el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional, un nuevo proyecto de ley económico urgente que tiene como objetivo permitir que las empresas privadas donen casas a cambio de una reducción del Impuesto a la Renta (IR) que deben pagar al Estados.

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Esta deducción tiene un tope máximo equivalente al 30% del impuesto causado. Es decir, las empresas donen viviendas de interés social y pueden deducir hasta el 100% del valor donado para el cálculo de su base imponible.

Según ha mencionado el Ministro de Infraestructura, Roberto Luque, esta iniciativa tiene como finalidad reducir el déficit de vivienda en el país que asciende a las 700.000 unidades. “Con esta medida buscamos acelerar la construcción de hogares, generar empleo y darles vivienda a todos”, menciona en un video promocional de la iniciativa.

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¿Cómo las empresas pueden bajar su Impuesto a la Renta?

La donación puede ser de casas ya construidas o en el pago de la construcción de casas de interés social. Este incentivo tendrá carácter temporal y se aplicará entre los períodos fiscales 2026 y 2029, según el comunicado oficial del Gobierno.

El beneficio aplica para viviendas destinadas a familias vulnerables (por ejemplo, dentro del programa Casa 100), con valores que pueden alcanzar aproximadamente los $85.796.

¿Cómo se hará el proceso?

El Ministerio de Infraestructura y Transporte elaborará y publicará anualmente un catálogo de necesidades de vivienda de interés social, que permitirá orientar la participación del sector privado hacia los territorios y grupos poblacionales que más lo requieren, menciona el Gobierno.

El monto que definirá qué viviendas serán consideradas de interés social se establecerá posteriormente en el reglamento de la ley, tomando en cuenta las necesidades de acceso a vivienda en el país.

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