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Adultos mayores siguen levantando quejas por retrasos e impagos de este beneficio.SRI

¿Por qué el SRI rechaza la devolución del IVA? Motivos y soluciones

Adultos mayores siguen levantando quejas por retrasos e impagos de este beneficio

Decenas de personas siguen colgando sus quejas en las redes sociales por el retraso en el pago de la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI). Incluso, recientemente un grupo de adultos mayores, jubilados y personas con discapacidad mantiene su denuncia, aunque una acción de protección presentada en 2025 no fue aceptada por una jueza y tampoco obtuvieron una respuesta favorable en instancias posteriores.

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Sin embargo, los afectados aseguran que siguen reuniendo documentación para insistir en el caso y buscar que su situación sea analizada también en la Asamblea Nacional.

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No obstante, no todos son retrasos. Hay testimonios que indican que el sistema del SRI rechaza sus solicitudes para obtener la devolución del IVA que es un monto máximo de $144,60 al mes, en este año.

¿Pero, por qué el SRI rechaza las solicitudes de devolución del IVA? El experto tributario, Lenín Mora, menciona que el SRI analiza los datos y requisitos del beneficiario antes de emitir una resolución y si hay errores, inconsistencias o falta de requisitos, puede rechazar la devolución.

Es el caso de la cuenta bancaria donde debe ser depositado el dinero. El experto señala que, “si la cuenta está incorrecta o desactualizada, el pago puede no concretarse”.

Entre otros motivos, no de rechazo sino más bien de retraso, es la falta de liquidez para estos pagos que deben ser aprobados por el Gobierno a través del Ministerio de Finanzas. El SRI, a menudo, menciona que la falta de pagos no depende de esa entidad.

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¿Qué es la devolución del IVA?

La devolución del IVA es un beneficio que permite a los adultos mayores y personas con discapacidad recuperar el Impuesto al Valor Agregado que han pagado en la compra de bienes y servicios, con el objetivo principal es aliviar la carga tributaria sobre grupos específicos. Es decir, cuando una persona compra un producto o servicio con IVA, puede recibir ese dinero de vuelta, mes a mes.

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