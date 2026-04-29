Plan de recompensas 131 en Ecuador: cómo funciona y por qué es clave en operativos contra el crimen

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Plan de Recompensas 131 es una estrategia que busca obtener información ciudadana para ubicar a personas vinculadas con delitos como narcotráfico, terrorismo y tráfico de armas.

La iniciativa es ejecutada de forma conjunta por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con el respaldo del Comando Sur de Estados Unidos.

En el 2025, el plan entregó 1,6 millones de dólares a personas que ofrecieron información que generaron capturas de alto impacto.

Desde octubre de 2023, en Ecuador opera el denominado Plan de Recompensas 131, una estrategia que busca obtener información ciudadana para ubicar a personas vinculadas con delitos como narcotráfico, terrorismo y tráfico de armas. La iniciativa es ejecutada de forma conjunta por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con el respaldo del Comando Sur de Estados Unidos.

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El mecanismo es directo: cualquier persona puede aportar datos a través de la línea gratuita 131 o mediante un correo electrónico habilitado para este fin: informa@recompensa131.org.

La promesa de las autoridades es que la información será tratada de forma confidencial y canalizada hacia unidades de inteligencia, que luego determinan si es útil para abrir o fortalecer investigaciones.

Plan de recompensas 131: Más de 1 millón de dólares entregados a quienes entregaron información certera

Según cifras oficiales, durante 2025 el sistema entregó 1,6 millones de dólares a personas que proporcionaron información verificada, la cual permitió ejecutar operativos de alto impacto, principalmente contra la delincuencia organizada, el narcotráfico y el tráfico de arm

Entre los resultados que se destacan desde el 2023 está la captura de objetivos de alto perfil, como líderes de grupos delictivos que operan dentro y fuera del país.

Alias El Gringo, del Frente Oliver Sinisterra, disidencia de las FARC

Alias Colón Pico, cabecilla de Los Lobos

Alias Chabalo, miembro de los Comandos de la Frontera

Alias Pistola y Negro Barrei, cabecillas de Los Lobos

¿Cómo se entregan las recompensas?

El proceso no es inmediato. Cada alerta pasa por una fase de análisis en la que personal especializado evalúa su veracidad. Solo cuando se confirma su consistencia, las unidades operativas intervienen en territorio. Si la acción tiene resultados, se activa un sistema de recompensas económicas que se entrega de forma anónima.