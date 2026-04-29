Seguridad vial global: lo que se plantea en Madrid y lo que ocurre en Quito

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, participa en el foro internacional Bloomberg CityLab 2026, en Madrid, donde un video promocional plantea que el futuro de la movilidad no son tecnologías futuristas, sino calles seguras. Eso se le exige en Quito, en donde aumenta el número de siniestros de tránsito.

“El futuro del transporte no son los autos voladores ni las patinetas aéreas, sino carreteras más seguras para todos. Los siniestros viales son la principal causa de muerte en personas de entre 5 y 29 años. Estas tragedias se pueden prevenir”.

Eso se escucha en un video promocional del foro internacional Bloomberg CityLab 2026, la cumbre global de ciudades organizada por Bloomberg Philanthropies y el Aspen Institute, que se realiza el martes 28 y miércoles 29 de abril de 2026 en Madrid.

En ese marco se expone una de las principales preocupaciones en materia de movilidad urbana: no se trata de autos voladores ni de patinetas aéreas y más tecnologías futuristas, sino de calles seguras.

Los siniestros viales son la principal causa de muerte en personas de entre 5 y 29 años. Estas tragedias se pueden prevenir.

Apuesta por la seguridad vial

En esa línea, se detalla que se están redirigiendo inversiones hacia la seguridad vial a escala global, con el objetivo de reducir muertes y lesiones en países de América Latina, África y Asia.

En el video dicen que ya se han impulsado 190 políticas públicas a nivel nacional, estatal y local; se han rediseñado más de 2.400 intersecciones peligrosas y se ha capacitado a cerca de 80.000 agentes de tránsito.

El video también anuncia un nuevo compromiso financiero: una inversión adicional de 350 millones de dólares para ampliar soluciones comprobadas y contribuir a salvar un millón de vidas en los próximos cinco años.

A esto se suma la iniciativa Bloomberg para infraestructura ciclista, orientada a construir redes de ciclismo más seguras y establecer estándares globales.

“Imaginen un futuro donde cada trayecto —ir a la escuela, desplazarse al trabajo o hacer una entrega— sea seguro. Porque hacia donde vamos, necesitamos vías seguras”, se escucha en el video.

Pabel Muñoz promociona su propio video diciendo que piensa en la seguridad vial

En ese mismo foro se encuentra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien este 28 de abril difundió un video en sus redes sociales. “Soy el alcalde de Quito y estoy en Madrid, pero pensando en cada quiteño que sale a la calle y quiere volver a casa”, señala.

En su video, compartido en su cuenta de Instagram, se ñade que, junto a alcaldes de ciudades como Bogotá, Madrid, Barcelona y Quito, se impulsan acciones para que “las vías protejan la vida y no la pongan en riesgo”. El mensaje cierra con la frase: “Ese es el cambio que ya empezó”. Lo dice aunque eso no se ha visto en la capital.

Activistas como Claude Roulet incluso han sido bloqueados en X por el alcalde Pabel Muñoz. Él documento a diario, en fotos y video, las infracciones de buses urbanos; además investiga en la web de la AMT y de ANT, para saber si esos buses pasaron las revisiones técnicas vehiculares, si sus conductores tienen puntos en la licencia, etc.

En Quito, el alcalde ha dicho que no es su responsabilidad, ya que no maneja buses infractores

El pronunciamiento del alcalde Pabel Muñoz, desde España, ocurre semanas después de una tragedia en Quito: el 2 de abril, un bus de la cooperativa Setramas se pasó un semáforo en rojo y causó la muerte de dos motociclistas.

Tras el hecho, el alcalde sostuvo que no era responsable, al igual que el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), argumentando que ninguno conducía el vehículo.

El contraste entre el discurso internacional sobre seguridad vial y la realidad local se evidencia también en redes sociales, donde ciudadanos reportan infracciones recurrentes: conductores que se pasan semáforos en rojo, enfrentamientos violentos en la vía pública, vehículos que invaden veredas y escenas de amenazas entre choferes, mientras —según se evidencia— el control de tránsito resulta insuficiente.

Desde marzo 2021 está vigente con convenio entre Quito y la Iniciativa Bloomberg Philanthropies, para la Seguridad Vial, que lo firmó el exalcalde Jorge Yunda.