Seguridad vial y claves de sistema seguro para reducir siniestros de tránsito: Claudia Díaz

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Claudia Díaz advierte que en Quito, casi una persona muere al día por siniestros de tránsito y pide priorizar la vida.

Experta señala que la OMS ha establecido límites de velocidad segura; ir a 60 km por hora es riesgoso, si se atropella a alguien es como si se la lanzara de un cuarto o quinto piso.

Los controles aleatorios se hacen en las compañías de buses y en las calles, hay sanciones; pero agentes explican sobre riesgos que se corren con infracciones.

Cada año, la cifra de siniestros de tránsito y de fallecidos producto de ellos aumenta en la capital: 250, 261 y 296, del 2023 al 2025. Van 66 hasta el 26 de marzo del 2026. El 2 de abril se produjo una tragedia, cuando un bus de Setramas pasó un semáforo en rojo y se llevó a dos personas en moto. ¿Qué se puede hacer para enfrentar esta problemática?

EXPRESO habló con Claudia Díaz Acosta, experta en seguridad vial, que dirige la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en Colombia. Ella habló sobre las políticas que se deben aplicar para evitar que los "errores de las personas" hagan que se pierda vidas en las vías.

En Quito, a diario ocurren infracciones de tránsito graves. ¿La ciudad debería alarmarse más ante esta pandemia silenciosa, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) llama a los siniestros viales?

Las palabras son esas, se trata de una pandemia silenciosa. Estamos normalizando como sociedad las muertes por siniestros viales y no se entiende su magnitud. Como bien mencionas es una tragedia que hace que los medios y la conversación pública se enfoquen en ese suceso.

¿Por qué habría que enfocarse en esos siniestros?

Porque si hay alrededor de 300 muertes en Quito al año, es casi una diaria. No es una noticia de todos los días, pero los otros días ocurre una muerte en promedio, según las cifras que vi. La conversación sale cuando se conocen esos casos que generan rechazo común frente a la tragedia. Ese es el trabajo que hay que hacer: ¿Cómo generar esa discusión de la agenda pública de la ciudad en todos los niveles?

¿Sobre qué debatir?

En este caso, el gobierno como tal debe tener una agenda centrada en un discurso de protección a la vida. Y de que todos tenemos una responsabilidad; es un poco la filosofía del sistema seguro que están adoptando las ciudades, por un cambio de paradigma.

Antes lo fácil era culpar a otro, a la víctima que murió, y se dejaba de lado esa responsabilidad que todos los actores viales tienen, también las autoridades, para generar vías seguras para todos los usuarios.

Claudia Díaz dice que ir a 60 km por hora y atropellar a una persona es el equivalente a lanzarla de un cuarto o quinto piso.Tomado de la cuenta de X de Claudia Díaz Acosta.

¿Qué implica ese enfoque de sistema seguro?

En el enfoque de sistema seguro hablamos de la responsabilidad que tenemos las personas, los gobiernos, quienes diseñan el espacio público, las calles, ya que la infraestructura responde a la movilidad.

Otro hito importante es la velocidad segura, que tiene que ver con límites, pero se relaciona con la forma en que se diseña una calle donde sé que tendré peatones, ciclistas, transporte público, vehículos privados y motociclistas.

¿Cuánto pesa la velocidad?

La velocidad es el articulador, ya que tengo a todos esos actores viales. La OMS ha dicho que en ámbitos urbanos, no se debe ir a más de 50 km por hora. Es más seguro si hubiera una eventualidad.

Pero, los siniestros de tránsito tienen múltiples causas, que dan lugar a un desenlace lamentable; puede ser que un bus vaya con exceso de velocidad, que el conductor esté distraído o que de pronto haya deficiencias en la infraestructura, etc.

¿Cuál es la velocidad segura?

Según la OMS, a 50 km por hora, si cruza un peatón o se enfrenta a otro tipo de riesgo, se puede frenar y si lo atropellan, no le costará la vida. En Bogotá, alrededor de centros educativos es de 30 km por hora o menos. Los errores de las personas no deben costar la vida, según el sistema seguro.

¿Cómo debe ser el diseño de las vías para que sean seguras?

La velocidad es el eje estructurante, para diseñar calles y que ese diseño influye positivamente en el comportamiento de las personas. Si una calle tiene carriles de más de 3,5 metros difícilmente el conductor sentirá que puede cumplir un límite de velocidad por debajo de 80 km por hora.

Al diseñar las calles le hablamos al usuario, si tengo un carril súper ancho es una invitación a facilitar.

¿Qué es lo que los conductores no conocen sobre la velocidad?

No miden el riesgo en velocidad pero sí en altura. Si voy a 50 km por hora y atropello a un peatón, es equivalente a si yo lo hubiera lanzado de un segundo piso, no morirá, saldrá magullado.

Si voy a 60 km, la probabilidad de muerte sube al 90 %. Al acelerar, no sientes esos 10 km de diferencia en el carro, pero es como si lo lanzaras del cuarto o quinto piso.

A diario vemos las infracciones. ¿Educar o controlar?

El enfoque debe ser en distintos ejes: infraestructura segura, control y cultura ciudadana, pedagogía y comunicación, al mismo tiempo. Decirles “existen estos riesgos, usen los pasos peatonales, conductor comparte la vía...”. Y, mientras cambio la infraestructura, semáforos, pinto las cebras, etc.

Por otro lado es muy importante que la ciudadanía sienta que hay control y sanción a esos comportamientos; tenemos cámaras salvavidas, hacen que respetan el límite, no quieren volver a pagar multas; y capacitamos al agente civil en el discurso de que al incumplir la ley de tránsito pone en riesgo su vida.

Si exceden la velocidad, pueden matar a dejar a alguien con discapacidad, ponen en riesgo vidas, les decimos. Claudia Díaz Acosta/ Secretaria de Movilidad de Bogotá

A la gente no le gusta ser controlada y los alcaldes no quieren asumir costos políticos. ¿Qué hacer?

Se necesitan liderazgos que privilegien primero la protección a la vida, eso implica, por ejemplo, instalar cámaras para fotodetección y controlar. Eso genera rechazo en la ciudadanía, pero es un deber contar por qué se toman esas medidas.

Es importante el papel de los periodistas, para que se entienda que los siniestros son un problema de salud pública, por qué son evitables, etc.

¿Qué tipo de controles se hacen cotidianamente?

Hacemos visitas a los patios de empresas de transporte público, para inspecciones aleatorias; controles en vía a buses ya todos los vehículos para ver si tienen la técnica mecánica al día, el seguro de accidentes obligatorio. Son sanciones para inmovilizar el vehículo.

Diariamente los hacemos, desde mal parqueo, así como embriaguez, pero estos por ejemplo, más los fines de semana.

Las evidencias de infracciones que se comparten en redes sociales nos sirven para sancionar y para que haya sanción social. Claudia Díaz Acosta/ Secretaria de Movilidad de Bogotá

¿Quién es Claudia Díaz Acosta?

Ingeniera ambiental con maestría en ingeniería civil en el área de transporte de la Universidad de los Andes. Secretaria de Movilidad de Bogotá. Antes lideró la Oficina de Seguridad Vial, desde donde impulsó soluciones que combinan inclusión, seguridad y sostenibilidad. Tiene más de 10 años de experiencia en el diseño e implementación de políticas de movilidad urbana. Fue asesora del BID.