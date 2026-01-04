Body cams para agentes de tránsito: por qué Quito sigue rezagado frente a Guayaquil

Con una inversión de 2,4 millones de dólares, la AMT busca comprar las cámaras corporales para sus agentes

En la av. Diego de Almagro, norte de Quito, un agente civil de tránsito recuerda la normativa a un motociclista.

En ciudades como Guayaquil, Machala y Latacunga, los agentes civiles de tránsito ya cuentan con cámaras corporales o body cams. En Quito se habla de ello desde la alcaldía de Jorge Yunda, en 2020, cuando incluso se las adquirió, pero se las entregó al Cuerpo de Agentes de Control. En este 2026 se espera que finalmente, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) logre comprarlas.

Durante el 2025, la AMT llevó adelante el proceso para la dotación, instalación y puesta en funcionamiento de 1.831 cámaras corporales y su infraestructura tecnológica para el personal operativo y atención al usuario, a través del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Eso se lee en el proceso SIE-MDMQ-2025-1414, en donde se señala que la inversión será de 2.424.050 dólares.

Sin embargo, en diciembre pasado, el proceso fue declarado desierto y también reaperturado, explicó el coronel retirado de la Policía, Washington Martínez, director de la AMT.

“Todo proceso de contratación llega a una fase en la que se presentan ofertas, pero si los proveedores no cumplieron los requisitos, se declara desierto y se vuelve a abrir”.

¿Qué dice el concejal Diego Garrido sobre las body cams?

En torno a eso, el concejal Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad, justificó lo sucedido, remarcando que “existen varios desenlaces al iniciar una subasta inversa; no necesariamente hay que contratar si los oferentes no cumplen requisitos”.

Las fechas para el proceso de compra de body cams en la capital

A las 09:00 del 9 de enero del 2026 se cumplirá el plazo máximo para la entrega de ofertas técnicas. Y hasta el 19, la AMT podrá notificar los errores de forma en las ofertas. Hasta el 27 se tendrá calificar a los proveedores, ya que al día siguiente será la puja, de 11:00 a 11:15.

Con la Secretaría de Informática del Municipio trabajaron, anota Washington Martínez, “para comprar un producto que no sea una isla; buscamos una tecnología híbrida, compatible con la videowalls, del Centro de Monitoreo, de la Veintimilla y Juan León Mera. Esperan tener información que se pueda compartir directo a la Fiscalía.

Así que, si hubieran ofertas que cubran las necesidades de la AMT, hasta el 3 de febrero se debería adjudicar la compra. En entrevista con este medio de comunicación repitió que ha cumplido con las leyes porque no quiere problemas con la Contraloría General del Estado.

¿Para qué sirven las body cams o cámaras corporales? Esto cuenta un ex agente de tránsito en Tik Tok

Pero, ¿para qué son útiles las cámaras corporales? En TikTok, Cristian Córdova, quien el mes pasado dejó la AMT, tras vender su renuncia, compartió algunos vídeos grabados con su propia cámara corporal. Se podía observar, por ejemplo, a los ayudantes de conductores de autobuses, que al bajar de las unidades para entregarle la licencia y la matrícula, intentaban darle un billete escondido entre los documentos, “para las colas”.

Le pedían “acolitar” y al no recibir la reacción esperada, incluso se molestaron y le gritaron que necesitará pruebas.

En otros videos que llamaron la atención se observa a un hombre, que aseguraba ser abogado, discutir con el entonces agente civil de tránsito. Según la filmación, el agente le recordaba que no debe usar el celular mientras conduce y menos en la Autopista General Rumiñahui. Además le pedía los documentos, para infraccionarlo, mientras el supuesto infractor intentaba irse y evadir la sanción. Tuvo que llegar la Policía Nacional, incluso el vehículo no había sido matriculado.

¿Quiénes usarán las cámaras en la AMT?

En los objetivos de la compra, que constantes en Sercop, se señala que buscan dotar al personal operativo y de atención al usuario de esta herramienta tecnológica, para fortalecer los mecanismos de disuación, control y transparencia en sus funciones. Eso permitirá tener evidencias en video, que respalden sus actuaciones.

Para esto quieren las body cams

“Las body cams proporcionan un registro claro y objetivo de las interacciones entre el personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito y los ciudadanos, lo que ayuda a prevenir y resolver disputas a través de medios de verificación objetivos, generando un registro de los incidentes y encuentros ciudadanos, proporcionando evidencia visual y auditiva que respalde las acciones de los agentes”, se especifica.

El coronel retirado de la Policía, Washington Martínez, director de la AMT, indicó a EXPRESO que las cámaras corporales serán un elemento más en la lucha contra los intentos de sobornar o de extorsionar. “Tecnología mata corrupción”.

Sobornos de los agentes de tránsito

En septiembre del 2024, en un video se evidencia que un agente pidió más de 200 dólares a una compañía de autobuses. A cambio les entregaría permisos de circulación. En el juicio, el implicado alegó que el video había sido elaborado con Inteligencia Artificial, pero su versión no resultó creíble. Fue destituido.

”Usan el teléfono al conducir porque solo hay una multa ni reducción de puntos. La ley es muy permisiva”. Cristian Córdova Ex agente civil de tránsito

Con los agentes sentenciados por cohecho o concusión, en 2025, suman 19, los involucrados en actos de corrupción y sancionados. En julio, por ejemplo, la AMT confirmó que la justicia ratificó la sentencia de tres años de privación de libertad y pago de 10 salarios básicos unificados en contra de un agente, por concusión.

Por eso, el director de la AMT, Washington Martínez, reitera que, tal como se explica ante la Sercop, las body cams promueven la transparencia en las interacciones entre los funcionarios y los usuarios. Y se busca que disuadan al ciudadano ya los agentes de comportamientos inapropiados.

La opinión del concejal Wilson Merino sobre lo que pasa en la AMT y en movilidad en Quito

El concejal Wilson Merino lamenta que “se dinamite la transformación digital” porque “hay una red de extorsión impregnada en la AMT”. También cuestiona que un año, desde el 9 de enero, el alcalde Pabel Muñoz no haya tramitado el proyecto de ordenanza para registrar las infracciones en el celular. De ese modo la ciudadanía se involucraría, se podrían aplicar sanciones administrativas.

El testimonio de una agente civil de tránsito

Mariela Muñoz, agente de tránsito con 13 años de servicio, comenta que la falta de “ética, conciencia y cultura vial” hace que “de lado y lado (en referencia a los agentes y ciudadanos) haya malas prácticas, con la idea de evadir las multas por infracciones de tránsito.

Estas herramientas tecnológicas les servirán para tener un respaldo de sus procedimientos, anota la agente. Señala que es común en el norte y sur de Quito encontrar autos parqueados en zonas prohibidas, el uso del celular mientras se conduce y a motociclistas sin cascos.

”He notado que los conductores tienen menos tolerancia, no ven que también podrían ser peatones o ciclistas. Nos hacen virales y se malinterpreta nuestro procedimiento”. Mariela Muñoz/ agente civil de tránsito

Los siniestros registrados en Quito en 2025

Hasta el 4 de diciembre del 2025, la Agencia Metropolitana de Tránsito y la Policía Nacional registraron 3.574 siniestros, 2.218 lesionados y 311 detenidos.

