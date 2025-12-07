Quito: avances y retrocesos en seguridad, movilidad, empleo y ambiente al cerrar 2025

Expectativa por ver cambios en transporte y control de tránsito; por complejo ambiental y uso de tasa de seguridad en capital

En la zona de La Marín, centro de Quito, un punto en donde se registra inseguridad y desorden del transporte, entre otros problemas

Movilidad, seguridad, empleo y ambiente son cuatro ámbitos que permiten tomar el pulso de una ciudad. “Quito no es una ciudad suiza ni Barcelona o Doha, en Catar”, ha repetido el alcalde Pabel Muñoz y también que es la capital de un Ecuador que encara una crisis. Sin embargo, sus habitantes no dejan de evaluar si avanza, se estanca o retrocede, en medio de las fiestas, que coinciden con el fin de un año.

A diario, en redes sociales se difunden robos de autos; en julio, una camioneta fue sustraída del parqueadero de El Teleférico Entre 2023 y 2025, con la tasa de seguridad se invirtió $ 12 millones en dotar de equipamiento a la Policía Nacional. En septiembre, el alcalde comentó que desde este año se han reorientado recursos.

El analista Daniel Pontón comentó que sobre extorsión hay que revisar tasas porque Quito tiene 2.6 millones de habitantes. Cree que se debe trabajar en prevención en zonas comerciales.

Un tema que preocupa es la movilidad, desde la falta de control de agentes civiles de tránsito, el anuncio no concretado de compra de bodycams, ausencia de equipos para fotomultas. Hasta el 4 de diciembre del 2025, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y Policía Nacional registraron 3.574 siniestros, 2.218 lesionados y 311 detenidos.

Los retos en movilidad en Quito: falta bicicleta, no hay integración física ni tarifaria en 2025

El Metro cumplió dos años. Y en marzo 2025 llegaron 60 buses eléctricos, la mitad bordeaba los 30 años. Pero, los buses urbanos siguen en el correteo, en 2026 se deberá definir un aumento de tarifa; transportistas piden que se calcule por kilómetro recorrido y no por pasajero recogido.

Pabel Muñoz dijo que para el primer semestre del 2026 se tendrá el sistema de ayuda a la explotación. A mediados de enero, sistema integrado de recaudo en trole y ecovía, como ya funciona en el metro. Ingresaron un proceso en Sercop para tener bicicleta pública otra vez.

El complejo ambiental de la capital y las dudas de Alianza Basura Cero

Desde hace varias administraciones, “hay una grave crisis en la gestión de desechos; se debería declarar una emergencia sanitaria”, sostiene María Fernanda Solíz, de Alianza Basura Cero. Le preocupa que se tercerice la gestión de residuos sólidos.

🟦🟥🟦 #Quito491Años | Quito avanza hacia una ciudad verde y sostenible. En 2025 reducimos CO₂ con 60 trolebuses eléctricos, equivalente a sembrar 5 millones de árboles. 🌱



💚 #QuitoLuzVerdeDeAmérica #QuitoRenace #QuitoNoSeDetiene pic.twitter.com/Q20Cv8x0ZB — Ambiente Quito (@ambientequito) December 7, 2025

¿Se va a privatizar la recolección de basura en la capital?

“Cuando se privatiza, como en Guayaquil, cobran por tonelada recogida y tratada; no les interesa reducir”. La construcción del complejo ambiental se ha anunciado como una alianza público-privada. 2.000 toneladas de basura se recogen en la urbe; 80 % es orgánica y 20%, material reciclable.

La inseguridad preocupa, en el Distrito también se enfrenta extorsiones o vacunas

Quito está lejos de tener cifras de inseguridad de ciudades de Guayaquil, por ejemplo. Hasta el 31 de octubre, la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes era 72 en esa ciudad y 8, en Quito. En Durán y Manta, 141 y 114. Sin embargo, se siente más violencia.

Hasta los primeros días de diciembre 2025, la cifra de casos de extorsión supera las 1.300. Pese a que la reducción es casi de la mitad, en relación al 2024, la población está inquieta. También se presentan casos de robos de autos. El alcalde ha dicho que ya no invertirá la tasa de seguridad en la Policía.

El desempleo, grave problema en Quito, ¿cuál es el plan del municipio?

En la 6 de Diciembre y Granados, norte de Quito, hombres esperan con herramientas, en busca de trabajos ocasionales. EXPRESO.

La tasa más alta de desempleo del país está en Quito, que concentra la burocracia y ha sufrido los despidos. Según un estudio del municipio: 40 % de la población vive con menos del salario básico y cuatro de cada 10 personas no alcanzan a cubrir sus gastos mensuales.

El alcalde ha dicho que además ferias de empleo y otras estrategias, con los 578 millones de dólares de inversión privada, bajo 11 cartas de intención a máximo cinco años plazo, se generarían unos 20 mil empleos directos. Además está el Centro de Innovación de La Mariscal.

