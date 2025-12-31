Iñigo Balda | 2026

Ecuador es un país lleno de gente resiliente, emprendedora, dispuesta a pelear toda batalla que se le ponga por delante

Hoy terminamos el año 2025, un periodo que ha sido bastante acontecido, como todos los otros de este lustro.

Mañana empezamos el año 2026 y tengo la sensación de que, a diferencia de otras épocas en que esperábamos el nuevo año con grandes esperanzas e ilusión de empezar una nueva página, parecería -tengo esa muy fuerte impresión - que a la nueva vuelta alrededor del sol estamos entrando escaldados, a la defensiva y resignados ante todo el panorama desolador que se despliega a nuestro alrededor.

Son pocas las noticias positivas que vemos, leemos y disfrutamos -si es que esto es posible- a diario; pero esto ocurre porque nos hemos centrado únicamente en construir una cultura negativa.

Muchas veces es difícil encontrar una noticia positiva, y cuando la hallamos, hay diecisiete noticias negativas a su alrededor. Queda entonces la pobre enterrada ante la realidad.

Sin embargo, ¿hay razones para el optimismo?

¡Siempre las hay!

Hay una famosa pancarta de la hinchada del equipo Lanús (del barrio del mismo nombre) en Buenos Aires, Argentina, que dice: “Plata y miedo nunca tuvimos”.

Esto mismo se puede aplicar a gran parte de nuestro querido continente.

Si bien es cierto que hoy en día pasamos más miedo debido a la inseguridad que nos acecha en las calles, eso simplemente se lo deja a un lado y ponemos la cara más valiente que tenemos.

Salimos a buscarnos la vida por amor a los nuestros, como hizo gran parte del Ecuador, dejando atrás el encierro por COVID.

Y volvimos a las calles a trabajar, porque la necesidad a veces es más grande que aquello que puede ser evidente.

Gente que hace de todo por sacar adelante a un país que en muchos momentos de la vida ha dejado en el olvido a su propia población (mediante su mediocre clase política, que está muy por debajo del nivel de lucha de su pueblo).

El 2026 se presenta como un año complicado, se presenta con “’maña’. No obstante, para un pueblo que resuelve, es una raya más al tigre.

Plata y miedo no tuvimos, el resto de las cosas lo vamos resolviendo día a día.

Quiero desear a todos los lectores del Diario EXPRESO que este año 2026 que ya viene sea un gran año.

Que sean 365 días de saber que, como pueblo, históricamente, estamos muy por encima de nuestros gobernantes.

Somos los que vivimos entre volcanes y sismos, y seguimos como si nada.

Vivimos al borde de un precipicio, pero no solo que no nos caemos, sino que construimos vidas inquebrantables encima de él.

Este 2026 no ‘tiene que ser nuestro año’, cada año que sacamos adelante es una medalla más de superación, por más duro que sea y por muy cansados que terminemos.

El carácter de este país es el de luchar y salir adelante contra todo, incluyendo a nuestro propio país.

Con suerte, la Tricolor ayuda y ayudará a hacer más llevadero todo, demostrando la lucha de nuestra gente también en la cancha, y no el conformismo de nuestros dirigentes.