Concejala de Quito se disculpa por incidente en sesión: "Son situaciones cotidianas"

Este 29 de diciembre, Diana Cruz se refirió al hecho en una sesión virtual

Diana Cruz preside la Comisión de Ambiente y también es parte de la de Propiedad y Espacio Público.

Cinco días después del episodio que marcó una sesión virtual del Concejo Metropolitano de Quito, la edil de la Revolución Ciudadana, Diana Cruz, se refirió públicamente a lo ocurrido en la Comisión de Propiedad y Espacio Público, el pasado 24 de diciembre de 2025.

Lo hizo este lunes 29 de diciembre, en una nueva reunión extraordinaria de la comisión, también desarrollada de manera telemática.

El hecho ocurrió el pasado 24 de diciembre, cuando Cruz intervenía con la cámara encendida y, en plena transmisión, un hombre con poca ropa apareció brevemente detrás de ella.

La imagen se mantuvo visible por algunos segundos, hasta que la concejala apagó la cámara. Minutos después retomó su intervención y ofreció disculpas sin entrar en mayores explicaciones.

En la sesión de este 29 de diciembre de 2025, cuyo punto central fue el conocimiento y aprobación del proyecto para elevar al Concejo Metropolitano la venta directa de 108 lotes producto del fraccionamiento de un predio en la parroquia de Calderón, la concejala pidió la palabra para referirse al incidente.

¿Qué dijo la edil Diana Cruz?

Cruz dijo que lamenta lo sucedido y explicó que ese miércoles había estado conectada desde las 09:00 en la Comisión de Ambiente, que ella preside, hasta las 09:40, y que posteriormente ingresó a la sesión de Propiedad y Espacio Público. Aseguró que mantuvo la cámara encendida durante ambas reuniones y que estuvo atenta al desarrollo de los puntos del orden del día.

“Hoy, desde el mismo lugar, desde mi domicilio, lamento lo sucedido. Son situaciones propias de la vida cotidiana que, en la virtualidad, a veces se hacen visibles de manera inesperada”, señaló.

Añadió que detrás de la cámara “hay un ser humano, una mujer, un hogar”, y recalcó que el episodio no disminuye su responsabilidad ni su compromiso con la ciudad. “Al contrario, reafirmo mi actuar con seriedad, transparencia y respeto”, dijo.

Tras su intervención, el presidente de la Comisión de Propiedad y Espacio Público, Ángel Vega, expresó su respaldo a la concejala. Señaló que Cruz enfrentó la situación y consideró que el episodio fue abordado desde un enfoque machista que se amplificó innecesariamente. “Mi solidaridad”, mencionó, al tiempo que destacó el compromiso de la edil y de la comisión con la ciudadanía.

La sesión continuó con el tratamiento del orden del día, mientras el tema quedó cerrado con las disculpas públicas de la concejala y el respaldo expresado por el presidente de la comisión.

