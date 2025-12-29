Plan de retiro de puentes peatonales avanza en Quito con intervención en el sur

El puente se ubica en la avenida Pedro Vicente Maldonado, en el sur de Quito.

En el sur de Quito, un puente peatonal más será derrocado. Esta vez es el que cruza la avenida Pedro Vicente Maldonado, a la altura de las calles 21 de Agosto y Las Lajas, entre los barrios Unión Nacional y El Paraíso de Guajaló.

Te invitamos a leer: Puembo apuesta por el desarrollo comunitario

Durante años estuvo ahí, elevado sobre la vía, pero para muchos vecinos nunca fue una verdadera solución: era incómodo, poco accesible y, sobre todo, ignorado.

Miles de cajas de cerveza de contrabando fueron incautadas en Tababela Leer más

Debido a ello, desde el 23 de diciembre de 2025 se interviene el sector. Obreros trabajan con maquinaria para implementar un cruce a nivel de calzada.

En lugar del viejo puente, el sector tendrá pasos peatonales accesibles, rampas, refugios en medio de la vía, aceras rehabilitadas con adoquines podotáctiles, nueva señalización y ajustes en los semáforos.

Una estructura deteriorada

El Municipio informó que los estudios técnicos revelaron que más del 90 % de las personas cruza por la calle, esquivando autos y buses, sin usar el puente.

A eso se sumaba el deterioro de la estructura y sus graves problemas de accesibilidad, que lo volvían prácticamente inutilizable para adultos mayores, personas con discapacidad o quienes empujan un coche.

Con ese diagnóstico, el retiro del puente quedó definido. El desmontaje se realizará entre el 5 y el 7 de enero de 2026, en horario nocturno, de 22:00 a 04:00, con cierres viales totales para evitar mayores complicaciones en el tránsito.

Según las autoridades, la intervención beneficiará a más de 133.000 habitantes de sectores como Unión Popular, El Paraíso de Guajaló, Solanda y La Argelia, en una zona donde cruzar la avenida siempre ha sido parte del riesgo cotidiano.

Dentro del plan de retiro de puentes, se han identificado 16 que serán desplazados, priorizando las zonas con mayor circulación de personas. Desde 2024, en Quito se han derrocado al menos tres de estas estructuras en el sector de la Universidad Central, en el colegio San Gabriel y el 24 de Mayo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!