Miles de cajas de cerveza de contrabando fueron incautadas en Tababela

Una alerta advertió sobre un camión que transportaba cerveza presuntamente ingresada desde Colombia

Solo en un camión se encontraron 200 cajas de cerveza, que fueron incautadas de inmediato.

Un operativo policial terminó con la incautación de 1.078 cajas de cerveza de procedencia extranjera que habrían ingresado de manera ilegal al Ecuador. La intervención se realizó en la provincia de Pichincha, tras una alerta sobre el traslado de bebidas alcohólicas de contrabando con destino a la Costa.

Te invitamos a leer: Impuesto predial en Quito: ¿Sube o baja para el 2026?

La Policía informó este 28 de diciembre de 2025 que la alerta se activó luego de información proporcionada por fuentes humanas, que advertían sobre un camión que transportaba cerveza presuntamente ingresada desde Colombia.

La avenida América mantiene viva la venta de monigotes Leer más

Al interceptar el vehículo, el conductor no pudo presentar documentos que justificaran el ingreso legal ni la movilización de la mercadería dentro del territorio ecuatoriano.

Persecución en Tababela

El procedimiento incluyó una persecución que comenzó en el redondel de Tababela y se extendió hasta la Panamericana E35, a la altura de la calle Jacinto Jijón y Caamaño (Cumbayá).

En ese punto, los agentes lograron detener un camión en el que se encontraron 200 cajas de cerveza, que fueron incautadas de inmediato.

La operación continuó en el sector de Tambillo, donde se revisaron otros dos camiones. Uno de ellos estaba vacío y siguió su recorrido sin inconvenientes. El segundo, en cambio, fue retenido tras hallarse en su interior una gran cantidad de cerveza sin respaldo legal.

En total, las autoridades retuvieron un camión y decomisaron las 1.078 cajas de cerveza, que fueron trasladadas para los trámites legales correspondientes.

Según estimaciones oficiales, el golpe al contrabando representa una pérdida cercana a los $ 40.000 para las redes dedicadas a este tipo de comercio ilegal.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!