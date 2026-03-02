Geovanni Atarihuana, de Unidad Popular: "se presentará candidaturas en 200 cantones"

Entrevista| El director nacional del partido Unidad Popular habla con EXPRESO sobre los ajustes que realiza la organización

Convencido de que las tesis que defiende siguen más vigentes que nunca, Geovanni Atarihuana Ayala, director nacional del partido Unidad Popular, conversa con Diario EXPRESO sobre los ajustes que realiza la organización política de izquierda para obtener la mayor representación posible en las próximas elecciones seccionales de febrero de 2027.

Antiguas candidaturas y niveles bajos en votación

- En las presidenciales de 2025 el candidato de Unidad Popular, Jorge Escala, obtuvo menos del 1 % de la votación. ¿Qué errores se cometieron?

Las elecciones presidenciales de 2025 estuvieron marcadas por una absoluta polarización. En buena medida la gente no votó en positivo, sino en contra de algo o alguien. Estaban escogiendo entre Correa y Noboa; eso, por supuesto, nos pasó factura a la inmensa mayoría de organizaciones políticas. Pero eso ya ha terminado.

- ¿Por qué ha terminado? ¿Ya no existe esa polarización?

La correlación de fuerzas ha cambiado. El ejemplo son los resultados de la consulta popular de 2025, donde nosotros y otras fuerzas apostamos por el No a Daniel Noboa. El presidente está en un constante desgaste por su falta de cumplimiento de ofertas, su prepotencia, autoritarismo y corrupción. El correísmo tampoco está en su mejor momento. Hay condiciones para buscar una alternativa popular; apostamos a eso.

- En 2023, Unidad Popular obtuvo prefecturas y alcaldías a nivel nacional. ¿Esas autoridades irán a la reelección o habrá una renovación de cuadros?

- 2023 fue una victoria: dos prefecturas, un número importante de alcaldías y más de 100 concejalías en 80 cantones. Eso hizo que, por primera vez, Unidad Popular acceda al fondo partidario que, tres años después, aún no nos pagan. Nos hemos planteado fortalecer el partido y afinar el mensaje en los territorios. Vamos a renovar las directivas provinciales entre marzo y abril; la convención nacional será a finales de mayo de 2026 para definir una política de alianzas que priorice a organizaciones sociales y políticas, nacionales y locales, del centro hacia la izquierda.

- ¿Ya tienen bosquejadas alianzas para el 2027?

- No vamos ni a misa con ADN y Revolución Ciudadana (RC). Tampoco con la derecha, socialcristianos y CREO. Dentro del otro espectro, vamos a ubicar en territorio alianzas con Pachakutik, el Partido Socialista y Centro Democrático, entre otras, dependiendo de la jurisdicción. Nos proponemos presentar candidaturas en al menos 200 cantones del país.

- Si la RC convoca a un gran frente de izquierda, ¿participarían o preferirían ir solos?

Estamos con el pueblo, nunca solos. La línea roja está clara: con la RC no tendremos candidaturas.

- ¿Cómo garantizarán la calidad de los cuadros y evitarán infiltrados del crimen organizado ante la magnitud de la meta?

- Nuestros compañeros en los cantones conocen a la gente, su trayectoria y fortalezas. Es clave que los candidatos sean honestos, tengan capacidad y representación social. Estamos avanzando en mecanismos para filtrar las candidaturas por la UAFE y el pasado judicial. Si lo hacemos solo desde Quito quizás no avanzaremos, pero las directivas locales tienen la capacidad suficiente. Pondremos mucha atención en la penetración del crimen organizado y de gente tránfuga en la política.

Posturas no modernas: el talón de aquiles de Unidad Popular

- Una de las críticas contra Unidad Popular es que sus posturas no son modernas. ¿Cómo modernizar el discurso sin claudicar en sus principios?

La izquierda es innovación y futuro. No vamos a abandonar nuestros principios; creemos que nuestra propuesta es contemporánea y da respuesta a los problemas del Ecuador de hoy. Por supuesto, habrá que trabajar siempre por mejorar la comunicación y la empatía con la juventud. Tuvimos una experiencia importante en la victoria del No; conforme avanza la crisis, nuestra propuesta cobra más vigencia que nunca.

