La Media Luna Roja eleva a 555 los muertos en Irán en los ataques de Israel y EE.UU.

La fachada del destruido hospital Gandhi en Teherán, Irán, este lunes 2 de marzo de 2026.

La Media Luna Roja iraní actualizó este lunes el balance de víctimas en Irán, elevando a 555 el número de muertos debido a los bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel durante los últimos dos días y medio de enfrentamientos.

"Tras los ataques de las fuerzas sionistas y estadounidenses contra diversos puntos del país, y según los últimos reportes de campo, 131 ciudades se han visto afectadas. Lamentablemente, 555 de nuestros compatriotas han perdido la vida en estos ataques", detalló el organismo.

Nuevas víctimas y ataques en Teherán

Entre las víctimas más recientes se encuentran 20 personas que fallecieron en la madrugada de este lunes en un ataque en la plaza Nilufar, que provocó la destrucción de varias viviendas, según reportó la agencia Mehr. Aunque los medios locales no han informado de un objetivo específico en esa zona, se sabe que allí se encuentra una comisaría de policía.

El Ministerio de Salud de Irán también confirmó que el número de muertos en el ataque a una escuela en Minab, al sur del país, ha ascendido a 180, dentro de la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos, que comenzó el sábado.

Desde el inicio del conflicto, los bombardeos han sido constantes, con Teherán como uno de los principales puntos afectados. La capital iraní vivió una jornada especialmente difícil, con ataques contra la televisión estatal iraní, la misma Media Luna Roja, y el Hospital Gandhi, según informaron las autoridades locales.

Entre los afectados por estos ataques se encuentran figuras clave del gobierno iraní, incluido el líder supremo Ali Jameneí, quien habría muerto, junto a al menos siete altos oficiales militares, como el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, general Mohamad Pakpur, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Abdorrahim Musaví.

