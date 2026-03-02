Colombia habla de operaciones conjuntas con Ecuador en frontera; FF.AA. se desmarca

El Ejército ecuatoriano emitió un pronunciamiento en el que señala que sus operaciones se realizan de manera independiente

El anuncio sobre las operaciones conjuntas fue hecho por el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez.

Las Fuerzas Armadas de Ecuador reaccionaron a la información difundida desde Colombia sobre operaciones conjuntas de seguridad entre ambos países. “El Ejército Ecuatoriano informa que planifica y ejecuta operaciones militares de ámbito interno de manera independiente en todo el territorio nacional”, señaló la institución.

El pronunciamiento se produjo tras una publicación del medio Primicias. Sin embargo, el anuncio sobre la coordinación binacional fue emitido oficialmente por Colombia. El Ministerio de Defensa de ese país informó el 1 de marzo de 2026 que se puso en marcha la Operación Espejo.

“El Ministerio de Defensa Nacional puso en marcha la Operación Espejo, un esfuerzo binacional con el cual las Fuerzas Militares y la Policía de Colombia y Ecuador articularán esfuerzos en contra de esos fenómenos”, indicó la entidad colombiana.

Además, según el Ministerio de Defensa de Colombia, “se identificaron y priorizaron 5 zonas en las cuales habrá presencia constante de autoridades de ambos países”. Asimismo, no se descartó el empleo de bombardeos, si se dan las condiciones, para atacar estructuras criminales.

En un video, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, señaló: “La operación Espejo es la apuesta más grande que hace las fuerzas militares y la Policía Nacional, tanto de Colombia como de Ecuador para combatir un enemigo común: el narcotráfico, el crimen organizado transnacional. Ese es el enemigo. No las naciones”.

¿Cuál fue la reacción de las Fuerzas Armadas en Ecuador?

Tras la difusión de la noticia en Ecuador, el Ejército se pronunció en la red social X. Además de reiterar que las Fuerzas Armadas ejecutan operaciones de manera independiente, la institución señaló que su labor busca salvaguardar la soberanía e integridad territorial y combatir con firmeza a las organizaciones terroristas y delictivas que operan en distintos ámbitos de las economías ilegales.

Un anuncio en medio de una guerra comercial

El pronunciamiento se da en medio de la guerra comercial entre Ecuador y Colombia, que se inició tras la imposición de una tasa de seguridad al vecino país por parte del Gobierno de Daniel Noboa. El Ejecutivo argumentó falta de reciprocidad de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

La tensión escaló en los días siguientes. Desde el 1 de marzo de 2026 se aplicará el incremento de la tasa, que pasará del 30% al 50%.

La medida fue anunciada por el Gobierno ecuatoriano el 26 de febrero de 2026. El Ministerio de Producción de Ecuador señaló: “Tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia, el Ecuador se ve en la obligación de adoptar acciones soberanas”.

