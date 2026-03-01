Exministros de Ecuador y Colombia piden frenar la guerra comercial

Las actividades comerciales entre Ecuador y Colombia están afectadas por los aranceles que los países se han puesto. En la foto el puente internacional Rumichaca.

Exministros de 13 distintos periodos escribieron un comunicado sobre los aranceles que Ecuador y Colombia se han impuesto desde febrero de 2026. El presidente Daniel Noboa justifica la sobretasa, que pasó del 30 % al 50 % en pocos días, al indicar que se espera que Colombia actúe reforzando el control en la frontera para minimizar el paso de droga. Desde este domingo 1 de marzo de 2026 Ecuador cobra la sobretasa de 50 % a los productos de Colombia que se importen desde ese destino.

TE INVITAMOS A LEER: Autoridades buscan salidas en Carchi ante arancel del 50 % a Colombia

El exministro de Producción de Ecuador, Julio José Prado, destacó en su red social X que es necesario desmontar de manera urgente las medidas restrictivas al comercio, que se han convertido en una guerra comercial. “Y definir objetivos específicos y compromisos medibles en materia de seguridad, cooperación bilateral y comercio. La guerra al narcotráfico no se da con una guerra comercial”, indicó Prado.

El exministro de Producción de Ecuador, Daniel Legarda, también opinó que Ecuador y Colombia comparten una historia común de más de 200 años. Señaló que las relaciones entre ambos países trascienden varios ámbitos y que el comercio bilateral asciende a casi 3.000 millones de dólares, involucrando a más de 2.400 empresas y 200.000 empleos, lo que genera un círculo virtuoso que es preciso precautelar y profundizar.

El comunicado de los exministros de Comercio Exterior y de la Producción de Ecuador y Colombia destaca cinco puntos y está firmado, por parte de Ecuador, por Nathalie Cely, Eduardo Egas, Jorge Illingworth, Daniel Legarda, Iván Ontaneda, Julio José Prado y Francisco Rivadeneira. Por Colombia firman María Claudia Lacouture, Ximena Lombana, Ángela María Orozco, Luis Guillermo Plata, José Manuel Restrepo y Germán Umaña.

Los exministros señalaron lo siguiente:

RELACIONADAS Transportistas del Carchi suspenden el paro y anuncian marcha hacia Tulcán

Lazos históricos

Resaltan los lazos históricos que unen a las hermanas repúblicas, que han trascendido en el ámbito social, económico, político y empresarial, teniendo una importante base en la integración económica y comercial bilateral en el marco de la Comunidad Andina de Naciones.

Comercio e inversiones

También subrayan la importancia del comercio y las inversiones bilaterales para nuestras economías, su crecimiento y el bienestar de sus habitantes. Este intercambio bordea los 3.000 millones de dólares en la actualidad, involucra a más de 2.400 empresas y 200.000 empleos en ambos lados de la frontera, por lo que consideran preciso trabajar de manera conjunta para precautelarlo y profundizarlo.

Los desafíos en seguridad

Reconocen los desafíos en materia de seguridad que enfrentan Ecuador y Colombia, así como la necesidad de priorizar y profundizar las acciones conjuntas entre autoridades, fuerza pública y entidades de inteligencia, con el fin de mejorar las condiciones en la frontera binacional y atacar directamente a los grupos criminales transnacionales que actúan fuera del marco de la ley.

Un llamado a los gobiernos

Ecuador oficializa tasa del 50 % a importaciones provenientes de Colombia Leer más

“Hacemos un llamado a los gobiernos de ambos países a restablecer de manera urgente los canales de diálogo diplomático al más alto nivel”, con el objetivo de definir acciones prioritarias en materia de seguridad en la frontera binacional y revisar las medidas recientemente implementadas por ambos gobiernos (tasa de seguridad del 50 % e incremento de la tarifa de transporte de crudo por oleoducto por parte de Ecuador; aranceles del 50 %, prohibición de ingreso por vía terrestre para algunos productos y prohibición de venta de energía eléctrica de proveedores privados por parte de Colombia), así como redefinir una agenda de trabajo binacional de mediano y largo plazo a través de los mecanismos de diálogo existentes.

Recomendaciones para Ecuador y Colombia

Los exministros recomiendan a las autoridades de ambos países retomar y honrar los compromisos en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, y superar las diferencias comerciales que puedan existir a ambos lados de la frontera mediante el diálogo y las instancias previstas en el sistema de integración subregional.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ