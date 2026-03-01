La navieras Maersk y MSC suspenden su circulación por el estrecho de Ormuz

La decisión se mantendrá hasta nuevo aviso, lo que podría provocar retrasos, desvíos o ajustes de horarios

Las naves por seguridad, temporalmente, van a suspender el paso por el estrecho de Ormuz, por el conflicto en Estados Unidos, Isarel e Irán.

Las navieras Maersk y Mediterranean Shipping Company (MSC) han anunciado este domingo 1 de marzo de 2026la suspensión temporal de la circulación por el estrecho de Ormuz, vía estratégica para el transporte marítimo global, ante el incremento de las tensiones en Oriente Medio.

En un comunicado, Maersk, una de las mayores compañías de transporte de contenedores del mundo, ha explicado que la decisión se mantendrá hasta nuevo aviso, lo que podría provocar retrasos, desvíos o ajustes de horarios en los servicios que hacen escala en puertos del Golfo Pérsico.

Además, la compañía ha anunciado la reconfiguración de sus rutas tradicionales a través de Bab el Mandeb y el Canal de Suez, priorizando la seguridad de su tripulación. En concreto, todos los servicios ME11 (Oriente Medio‑India al Mediterráneo) y MECL (Oriente Medio‑India a la Costa Este de Estados Unidos) se desviarán alrededor del Cabo de Buena Esperanza.

Según Maersk, una vez que la situación de seguridad se estabilice y lo permita, continuará priorizando la ruta Trans‑Suez, considerada la forma más rápida, sostenible y eficiente para conectar Asia, Oriente Medio, Europa y la costa este de Estados Unidos.

Por su parte, MSC también ha suspendido sus operaciones en el estrecho de Ormuz. La compañía ha asegurado que seguirá de cerca la evolución de la situación y colaborará con las autoridades competentes, y que las reservas se reanudarán una vez que las condiciones de seguridad lo permitan.

Las medidas adoptadas por ambas navieras se producen tras la intensificación del conflicto en Oriente Medio y después de que, en la víspera, la Guardia Revolucionaria de Irán advirtiera de que el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, punto clave del tráfico petrolero y comercial en la región, ya no es seguro.

Vuelos suspendidos

Las principales aerolíneas continúan este domingo 1 de marzo de 2026 con la cancelación temporal de sus vuelos a varios países de Oriente Medio debido al cierre del espacio aéreo de Israel, tras el aumento de las tensiones en la región.

Iberia Express mantiene suspendido su vuelo diario entre Madrid y Tel Aviv hasta el 10 de marzo, mientras que Air Europa tampoco opera su ruta a esa ciudad hasta el 3 de marzo y prevé evaluar la operativa a partir de esa fecha.

La compañía señaló que está en contacto constante con las autoridades competentes para "priorizar en todo momento la seguridad de sus pasajeros y tripulación".

Además, el vuelo diario a Doha, en Catar, operado por Iberia, sigue cancelado.

La compañía francesa Air France prolongó hasta el 3 de marzo inclusive la anulación de sus vuelos con destino o procedentes de las ciudades de Tel Aviv, Beirut, Dubái y Riad.

Las aerolíneas turcas Turkish Airlines y Pegasus cancelaron más de un centenar de vuelos a Catar, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Irán, Irak, el Líbano y Jordania.

Por su parte, Emirates suspendió temporalmente todas las operaciones hacia y desde Dubái hasta este lunes y ofreció distintas opciones para las personas que tengan un vuelo reservado antes o hasta el 5 de marzo, según ha señalado en la red social X.

Afecta vuelos de América Latina

En total de 17 vuelos con destinos a Doha y Dubái fueron cancelados este fin de semana en Brasil tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán y las represalias iraníes en Oriente Medio, según informaron a EFE fuentes del sector.

En el aeropuerto internacional de Guarulhos, el más grande y concurrido terminal aéreo de Brasil y de América Latina, las aerolíneas Emirates y Qatar Airways cancelaron 15 vuelos desde el sábado.

La mayoría el domingo, en Guarulhos, con ocho viajes programados, seis de ellos de la compañía catarí.

Otros dos vuelos más de Emirates estaban programados en el aeropuerto internacional de Río de Janeiro Tom Jobim: uno hacia Dubái y otro desde la capital de ese emirato hacia Río.

El sábado, tras el cierre del espacio aéreo en la zona, se cancelaron cuatro vuelos en Guarulhos. Dos de ellos tuvieron que regresar al terminal aéreo de São Paulo poco después de despegar. Otro que tenía como destino a Río de Janeiro desde Dubái también fue cancelado.

Para el lunes 2 de marzo de 2026 fueron cancelados otros dos vuelos de Emirates hacia y desde Dubái.

Este domingo ambas aerolíneas divulgaron comunicados informando sobre la suspensión temporal de las operaciones, en principio hasta el lunes, pero con la recomendación de verificar el estado de los vuelos en sus canales oficiales.

