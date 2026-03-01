Tensión bélica en Medio Oriente suma 200 muertos y paraliza urbes de Israel e Irán

El Gobierno iraní promete vengar el asesinato de su líder supremo mientras las alarmas antiaéreas obligan a buscar refugio

La operación militar conjunta ejecutada por Estados Unidos e Israel en territorio iraní registra más de 200 muertos este 1 de marzo de 2026, confirmándose el asesinato del líder supremo Alí Jameneí.

Irán, con sed venganza

n respuesta, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, calificó la ofensiva extranjera como una declaración abierta de guerra contra el mundo islámico y ordenó represalias balísticas que mantienen bajo estado de emergencia y alarmas continuas a urbes como Tel Aviv y Jerusalén.

La ofensiva, denominada por el Pentágono como operación 'Furia Épica', ya cobra bajas en las filas norteamericanas. El Comando Central del Ejército de EE. UU. confirmó que al menos tres militares estadounidenses fallecieron y otros cinco resultaron gravemente heridos durante las incursiones de las últimas horas, evidenciando el costo operativo del intento por derrocar al régimen asiático.

El impacto de la represalia iraní alteró drásticamente el orden civil en Israel. Las calles de Tel Aviv amanecieron semivacías tras una noche de incesantes sirenas antiaéreas que obligaron a la población a dormir en refugios subterráneos.

El sistema de alerta nacional, que notifica a los celulares con 20 minutos de anticipación, registró la caída de un misil en el centro de la ciudad, cerca de la infraestructura del Ministerio de Defensa.

En Pakistán incrementan las protestas por la muerte del Ayatolá. EFE

Este bombardeo provocó la muerte de una ciudadana israelí de entre 40 y 50 años y destrozó un edificio residencial de cuatro plantas. Las autoridades también confirmaron un segundo impacto en la ciudad costera de Haifa, bajo un estricto esquema de censura militar que prohíbe revelar las coordenadas exactas de las zonas afectadas. En contraste, Jerusalén reporta un ambiente de tensión; la presencia de la Explanada de las Mezquitas y su estatus de ciudad santa otorgan una percepción de seguridad a sus habitantes palestinos y judíos ultraortodoxos, quienes evitan acudir a los búnkeres.

Teherán militarizada: entre el luto oficial y el rechazo civil

En la capital iraní, el panorama es de paralización absoluta y fractura social. Tras confirmarse el deceso del clérigo de 86 años en la televisión estatal, el Gobierno decretó siete días de luto oficial. Las autoridades desplegaron efectivos fuertemente armados en las calles, instalaron controles de seguridad y ejecutaron un corte generalizado de internet. Mientras en la plaza Enghelab miles de simpatizantes del régimen exigen venganza contra Washington, en los barrios del norte de Teherán persiste el descontento ciudadano.

Desafiando la represión estatal, decenas de vecinos celebraron durante la noche el asesinato del ayatolá gritando consignas desde sus ventanas como "Jameneí ha ido al infierno" y aclamando a la monarquía derrocada en 1979, evidenciando el agotamiento de una facción civil frente al sistema teocrático.

Operatividad en Florida y crisis política interna en EE. UU.

A miles de kilómetros del conflicto, el presidente estadounidense Donald Trump monitorea los bombardeos desde una sala de crisis instalada en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida. Asesorado por el secretario de Estado, Marco Rubio, el mandatario norteamericano amenazó con golpear a Irán con "una fuerza nunca antes vista" si Teherán continúa su ofensiva contra las bases militares estadounidenses en Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait.

Las repercusiones de la operación militar ya generan inestabilidad interna en Washington. A la par de que el FBI elevó el nivel de alerta nacional ante el riesgo inminente de atentados terroristas en suelo estadounidense, la oposición del Partido Demócrata denunció al Gobierno central por iniciar una guerra encubierta en Medio Oriente sin contar con la autorización obligatoria del Congreso.

Donald Trump, analizando el conflicto desde su residencia en Mar-A-Lago. EFE

