EN VIVO | Mushuc Runa vs Universidad Católica: minuto a minuto LigaPro

La Cocha se estrena como sede de Serie A en la presente temporada. Con el Mushuc Runa vs Católica

Hay partidos que marcan un inicio real. Para la Universidad Católica, la LigaPro 2026 comienza recién este domingo 1 de marzo, cuando visite a Mushuc Runa desde las 14:30 en el estadio La Cocha de Latacunga, por la segunda fecha del campeonato. Y podrás disfrutar aquí el minuto a minuto en vivo del partido.

El ‘Trencito Azul’ tuvo que mirar desde la tribuna la primera jornada. Su compromiso ante Emelec no se disputó en el Olímpico Atahualpa debido a la ausencia del cuadro eléctrico. Así, la planificación quedó en pausa y el debut competitivo se trasladó una semana más tarde, con un escenario distinto y exigente: la altura de Latacunga.

Alineaciones de Mushuc Runa vs Católica

Para el técnico Diego Martínez, el reto es inmediato. Católica llega golpeada tras su eliminación en la fase previa de la Copa Libertadores y necesita empezar a sumar para no perder terreno en la tabla. La propuesta futbolística está clara: posesión, circulación rápida y profundidad por bandas. Pero ahora toca trasladar la idea al resultado.

Enfrente estará un Mushuc Runa que arrancó con personalidad. El ‘Ponchito’ rescató un empate 1-1 en su visita a Aucas, mostrando orden defensivo y eficacia en los momentos clave. En casa, buscará imponer intensidad y aprovechar la localía.

El duelo, además, simboliza el estreno oficial de La Cocha en la Serie A 2026, un escenario que quiere consolidarse como fortaleza en la sierra central. Con Augusto Aragón como juez central y Marlo Inca y José Quiroz en las líneas, el telón se abre para un choque que puede marcar tendencia en el arranque del torneo.

Católica comienza su historia 2026. Mushuc Runa quiere escribir la suya en casa.

EN VIVO: El partido Mushuc Runa vs Católica

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!