EN VIVO | Liga de Quito vs Macará HOY: sigue aquí el minuto a minuto de la LigaPro

Los albos buscan validar su condición de local y sumar tres puntos más, mientras que los ambateños van por su primer victoria

El Estadio Rodrigo Paz Delgado recibe este domingo 1 de febrero el duelo entre Liga de Quito y Macará, programado para las 12:00 (hora de Ecuador). Este compromiso, correspondiente a la segunda jornada de la LigaPro 2026, pone frente a frente a un cuadro albo que llega en racha ganadora contra un elenco ambateño que divide su atención entre el torneo local y el escenario internacional.

Los dirigidos por Tiago Nunes aterrizan en esta fecha con la confianza renovada tras un debut triunfal en Machala. Al vencer 1-2 a Orense, el conjunto universitario no solo sumó sus primeros tres puntos, sino que terminó con un maleficio de cinco años sin triunfos en tierras machaleñas. La efectividad de sus nuevos fichajes ha sido la nota alta del arranque de temporada, con Janner Corozo y Alejandro Tobar asumiendo el protagonismo goleador.

Por su parte, Macará llega a la capital con la urgencia de mejorar la imagen dejada en su inicio competitivo, donde empató sin goles ante el debutante Leones FC en el estadio La Cocha de Latacunga. El panorama para los ambateños es complejo, ya que este partido en Quito es la antesala de su compromiso más importante del semestre.

En la primera fecha de LigaPro, las gradas del estadio 9 de Mayo de Machala lucieron parcialmente llenas, en el compromiso entre Orense y Liga de Quito. CORTESÍA

El próximo jueves 5 de marzo, los celestes deberán visitar a Orense, pero esta vez por el pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, lo que podría condicionar la alineación que presenten este domingo frente a los albos.

Canales dónde ver EN VIVO Liga vs Macará

El duelo entre los capitalinos y los guaytambos es el que abre la jornada dominical en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Los hinchas podrán disfrutar de este compromiso por las señales de Zapping Sports (streaming) y Teleamazonas (canal de televisión abierta).

Alineaciones de Liga de Quito y Macará | LigaPro

Minuto a minuto Liga de Quito vs Macará

