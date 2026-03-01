Arsenal vs Chelsea HOY: Dónde ver EN VIVO aquí y seguir el minuto a minuto de Premier

Los ecuatorianos Piero Hincapié y Moisés Caicedo se enfrentan este domingo 1 de marzo en la liga inglesa

Este domingo 1 de marzo, el fútbol ecuatoriano vivirá uno de sus capítulos más vibrantes en la historia de la Premier League. A partir de las 11:00 de Ecuador, el Emirates Stadium será el escenario donde el Arsenal de Piero Hincapié y el Chelsea de Moisés Caicedo se batan a duelo por la vigesimoctava jornada de la competición inglesa, en un choque que trasciende la simple rivalidad londinense para convertirse en un termómetro del talento nacional en la élite europea.

El Arsenal llega a este compromiso como el sólido líder del certamen con 61 puntos, respaldado por un inicio de 2026 prácticamente inmaculado. El conjunto dirigido por Mikel Arteta ha edificado su dominio sobre una estructura defensiva donde Hincapié ha sido fundamental, otorgando un equilibrio que les ha permitido perder apenas uno de sus últimos 15 partidos oficiales.

Para los Gunners, una victoria no solo reafirma su candidatura al título, sino que mantiene la distancia en una carrera por la corona que no da tregua.

En la acera de enfrente aparece un Chelsea renovado que suma 45 unidades y respira un aire distinto bajo la conducción técnica de Liam Rosenior. La gestión del nuevo estratega ha transformado la cara de los Blues, registrando solo dos derrotas en 12 presentaciones, aunque ambas caídas se produjeron precisamente ante el Arsenal en el marco de la Copa de la Liga.

Moisés Caicedo es uno de los líderes de Chelsea en la Premier League. CORTESIA

Esta estadística añade una capa extra de tensión al encuentro, con un Moisés Caicedo que buscará imponer su dinámica y despliegue en la zona medular para romper el dominio local y vengar los tropiezos coperos.

El duelo individual entre las figuras de La Tri será el gran atractivo de la jornada. Mientras Caicedo intentará ser el eje de la recuperación y la salida del Chelsea, Hincapié tendrá la responsabilidad de blindar el área frente a las embestidas de un equipo visitante que llega en pleno crecimiento.

La mesa está servida para un enfrentamiento de lideratos contra ambiciones, donde más allá de los puntos, está en juego el orgullo de dos futbolistas que hoy por hoy elevan la bandera de Ecuador en la liga más competitiva del planeta.

Posibles alineaciones de Arsenal vs Chelsea

Arsenal: David Raya, Ben White (o Timber), William Saliba, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié; Declan Rice, Martín Zubimend; Bukayo Saka, Eberechi Eze, Leandro Trossard (o Martinelli); Viktor Gyökeres.

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Malo Gusto; Moisés Caicedo, Andrey Santos ,Enzo Fernández; Cole Palmer, João Pedro, Pedro Neto.

Dónde ver EN VIVO Arsenal vs Chelsea

El compromiso, de gran relevancia en suelo londinense entre los gunners y los blues, será transmitido por ESPN y Disney+ Premium. El duelo de cuatorianos Piero Hincapié y Moisés Caicedo será desde las 11:30 (hora de Ecuador).

