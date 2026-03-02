La ANT advierte sobre sanciones por suspensión injustificada de transporte en Ecuador

La ANT emitió un comunicado en la noche ante posibles paralizaciones

Los transportistas de carga pesada de la provincia del Carchi desistieron de paralizar sus actividades.

Los transportistas de carga pesada de la provincia del Carchi desistieron de paralizar sus actividades, como habían anunciado previamente.

Así lo confirmó la Gobernación del Carchi a Diario EXPRESO, luego de una jornada de reuniones con autoridades nacionales que logró desactivar la medida de hecho prevista para inicios de semana.

En lugar del paro, los conductores realizarán una marcha el lunes 2 de marzo, recorriendo desde el cantón Bolívar hasta la ciudad de Tulcán.

Se estima que la movilización inicie a las 08:00 y que al mediodía los dirigentes mantengan un encuentro con delegados del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Transporte e Infraestructura.

La hora exacta de la reunión no había sido confirmada, según el dirigente de los transportistas, Carlos Bastidas.

Hay sanciones si interrumpen los servicios, dice la ANT

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) recordó a los actores del sistema de transporte terrestre que, según la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la interrupción o suspensión injustificada de servicios constituye una infracción administrativa muy grave.

El artículo 82 de dicha normativa establece que suspender sin causa justificada los servicios de transporte será sancionado con una multa equivalente a ocho remuneraciones básicas unificadas.

El comunicado de la ANT surge en medio de versiones difundidas por varios medios sobre la intención de ciertos transportistas de paralizar actividades en la provincia del Carchi. La entidad reiteró el llamado al respeto del marco legal y al mantenimiento de los servicios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema nacional de transporte.

