AMT abre nuevas instalaciones en Quito: todo sobre matriculación y entrega de placas

Centro de Matriculación de la AMT se traslada a Av. Amazonas desde el 2 de marzo

La nueva sede de la AMT en Av. Amazonas iniciará atención desde el 2 de marzo, ofreciendo trámites de matriculación y entrega de placas.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que a partir de este lunes, su Centro de Matriculación comenzará a operar en nuevas instalaciones, con el objetivo de mejorar el modelo de gestión y atención a la ciudadanía.

El director general de la AMT, Washington Martínez, señaló que las oficinas de matriculación ubicadas en el Parque Bicentenario dejarán de funcionar en ese predio y se trasladarán a la Av. Amazonas y Pasaje Amazonas, en las antiguas instalaciones del aeropuerto.

“Este cambio permitirá brindar un mejor servicio a los usuarios, centralizando los trámites administrativos y facilitando la entrega de placas y otros procesos”, indicó Martínez.

Servicios disponibles en la nueva sede de la AMT

En el nuevo punto de atención se ofrecerán todos los servicios relacionados con:

Trámites administrativos de matriculación

Transporte comercial

Revisión técnica vehicular (solo oficinas administrativas)

Entrega de placas

Otros trámites vinculados al sector automotor

El horario de atención se mantiene de lunes a viernes, de 08:00 a 16:30. La atención los sábados se reanudará una vez que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) restablezca su sistema operativo.

Matriculación y entrega de placas: solo vehículos nuevos

La AMT recordó que, debido al cierre temporal de la ANT, actualmente los únicos trámites habilitados son:

Matriculación de vehículos nuevos a través de los gestores de concesionarias

Entrega de placas para vehículos nuevos

Actualmente existen 35.000 placas pendientes de entrega, por lo que la institución solicita a la ciudadanía verificar si su placa está lista ingresando al siguiente enlace: Consulta de placas AMT

Hasta la fecha, la AMT ha recibido 5.653 solicitudes de matriculación de vehículos nuevos, de las cuales 3.541 ya han sido procesadas y 2.112 permanecen pendientes.

Además, la AMT informó que durante 2026 han sido retenidas 930 motocicletas como parte de los controles reforzados para garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de las normativas de tránsito en la ciudad.

