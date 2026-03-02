Guayarte vuelve, pero el reto está en reactivar su entorno

Guayarte finalmente anunció su reapertura con locales gastronómicos únicamente en el lado donde tuvo mayor auge: el de la avenida Carlos Julio Arosemena. En cambio, en el sector de la Kennedy, contiguo a la Universidad de Guayaquil, funcionarán solo oficinas municipales, en un intento por descentralizar el Municipio.

Sin embargo, muchos ciudadanos se preguntan qué ocurrirá con el entorno, si se logrará reactivarlo y atraer nuevamente a la ciudadanía, y cómo potenciar no solo la plaza, sino también sus alrededores para que se conviertan en un imán que impulse el ocio y la vida urbana, no solo durante la mañana y la tarde, sino también en la noche. Esto, considerando que esta ciudad pierde dinamismo apenas cae el sol.

Para el arquitecto y doctor en Diseño Florencio Compte, uno de los principales problemas que enfrenta la plaza es la falta de parqueaderos. Lo califica como grave, pues los espacios resultaban insuficientes. “Se parqueaban en la calle y venían los agentes (de la ATM) y multaban”, recuerda.

No obstante, Compte sostiene que debe existir una mayor diversidad de usos y funciones, y no limitarse únicamente a restaurantes, sino incorporar otros servicios. Si bien considera adecuado fortalecer los servicios municipales, insiste en la necesidad de combinar usos de suelo. Vaticina que, por ejemplo, en el sector del ingreso a la ciudadela Urdesa, donde se instalaría la unidad municipal, la actividad culminaría a las 17:00. “Y luego estará muerto”, lamenta.

EXPRESO realizó un recorrido nocturno por la zona. Junto a Guayarte se encuentra el parque lineal que conecta con un tramo del Malecón del Salado; sin embargo, se constataron problemas. A lo largo del espacio, que el día en que este Diario acudió contaba con la presencia de un guardia, hay áreas en las que se debe mejorar la iluminación y reponer adoquines. Esto genera sensación de inseguridad, situación que Compte reconoce: “Hemos tenido estudiantes que han sido asaltados. Se necesita iluminación y activar un circuito: parque lineal, Guayarte y Malecón del Salado, con seguridad, para permitir una conexión entre universidades”, detalla.

Por su parte, el arquitecto y docente universitario Brick Reyes señala que, desde el punto de vista urbanístico, existe la oportunidad de crear un sistema integral que unifique varios espacios verdes que hoy están disgregados y subutilizados. “Puede convertirse en un hito recreativo, cultural y turístico en Guayaquil. Se podría incorporarlos a su entorno inmediato, rodeado por universidades y áreas residenciales, mediante la construcción de un puente peatonal anexo al puente 5 de Junio y cerrar un circuito de espacios públicos con enorme potencial ecológico y turístico”, sostiene.

Propuesta de un circuito toma fuerza en Guayaquil

La propuesta integraría el parque lineal de la Arosemena, Guayarte-Universidad Católica, el puente Zig-Zag, Guayarte-Universidad de Guayaquil, el pasaje peatonal arborizado de la avenida Delta, Víctor Emilio Estrada y el Malecón del Salado, formando un gran corredor ecológico, recreativo, cultural y turístico que podría convertirse en un nuevo punto de atracción para la ciudad.

Reyes añade que este circuito debe complementarse con planes integrales de reactivación recreativa, cultural y turística, además de un sistema de iluminación que brinde seguridad nocturna y, a la vez, genere escenarios atractivos que enriquezcan la imagen urbana. Aclara que no se trata de convertir la zona en una “zona rosa”, sino en un espacio de recreación integral y familiar.

Entre las estrategias plantea instalar iluminación adecuada, coordinar mayor vigilancia policial, organizar actividades permanentes e itinerantes, como ferias artesanales, presentaciones culturales, conciertos o cine al aire libre; fomentar deportes y ejercicio con clases de yoga o entrenamiento grupal; y ofrecer talleres de jardinería, arte, cocina saludable o sostenibilidad. También propone crear espacios con sombra destinados a actividades educativas y culturales para niños, jóvenes y adultos.

Atractivo. Una de las remodelaciones en el parque lineal consistió en la mejora de siete piletas. La ciudadanía espera un mantenimiento continuo. FRANCISCO FLORES

Gabriel López, residente de la ciudadela Miraflores, coincide con el criterio del experto y considera que se debe mejorar el parque lineal, pues suele correr en ese sector. Justifica su postura al señalar que en los tramos oscuros teme ser desvalijado, por lo que propone impulsar actividades que generen mayor dinamismo.

Farra en Guayaquil ya no es de noche: Así es la fiesta en el día Leer más

“Incluso vienen parejitass y más allá del circuito, deberían potenciarlo para que haya más opciones y mayor seguridad”, expresó.

Finalmente, Reyes considera primordial el apoyo de empresas locales dispuestas a patrocinar eventos. “Implementar estas estrategias puede ayudar a transformar el circuito recreativo, cultural y turístico en un espacio vibrante y atractivo para la comunidad. La clave será crear una oferta diversa de actividades y servicios que respondan a las necesidades e intereses de los usuarios, fomentando así la participación y el uso del espacio público”, remarcó.

Paola Cassis, directora de Plaza Guayarte, también detalló a EXPRESO que hubo un contrato mediante el cual se dio mantenimiento a las siete piletas del lugar, con nueva iluminación y cerámica. “Es parte de la reactivación. Se está impulsando un nuevo proceso para atender las áreas por donde trotan las personas, ya que hay partes con huecos. Parques EP (que también administra Guayarte) levantó un proceso para intervenir todo el parque lineal”, explicó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!