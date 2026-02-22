Farra en Guayaquil ya no es de noche: Así es la fiesta en el día

Pasadas las 17:00 de un día cualquiera, un grupo de personas disfruta a bordo de una de las chivas que recorren Guayaquil.

Jóvenes, adultos e incluso personas de la tercera edad han modificado sus horarios de ocio en Guayaquil. Cambian la madrugada por el atardecer, pero, eso sí, jamás renuncian a la fiesta.

Una de las razones pesa más que cualquier tendencia y es la inseguridad que golpea a la ciudad y a Ecuador. La consigna sigue siendo compartir, reír y desconectarse del trajín diario.

La farra ya no empieza cuando el sol se esconde para dar rienda suelta a la diversión. Hoy esa escena parece cosa del pasado, pues las salidas con amigos, en pareja, solos o en familia se adelantan y ocurren en la tarde, mientras aún hay luz.

Son las 12:00 de un jueves y una chiva llama la atención mientras avanza por la avenida Malecón, a la altura del Municipio. Hay ciudadanos que se sorprenden por la música y por su paso poco común a esa hora del día.

El recorrido, acompañado por el clásico ‘¡wuo!’ o el ‘¡hey, hey, hey!’, contagia no solo al grupo que va arriba del vehículo, sino también a taxistas y transeúntes.

Frente al Palacio Municipal, la escena fue del agrado de María Elena Gómez, quien pagaba el impuesto predial. “Dan ganas de subirse para cambiar lo malo que se vive cada día”, dijo sonriendo al ver la farra en pleno mediodía.

Chivas en Guayaquil comienzan su recorrido en la tarde

EXPRESO conversó con el dueño de La Chiva de Mi Pueblo, quien pidió la reserva de su identidad.

Ofrece el servicio en Guayaquil y confirmó que el tema de seguridad sí ha incidido en los horarios. Los contratos que antes se realizaban entre las 22:00 y 23:00 (los horarios favoritos), ahora arrancan desde las 16:00.

“Las chivas tienen versatilidad, son patrimonio nacional. Hablamos del tema ancestral, de historia. Los señores mayores sienten esa alegría. No es algo exclusivo de los jóvenes. Estos vehículos deberían ser considerados patrimonio”, señaló.

El servicio no solo se da para los cumpleaños o las vacaciones, cuando los estudiantes culminan el año lectivo.

El precio promedio es de cinco dólares por persona, con capacidad máxima de 45 pasajeros, en recorridos de dos horas por las principales calles de la ciudad.

El propietario aseguró que cumplen con lo dispuesto por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y que el permiso debe renovarse cada mes.

“Necesitamos apertura para expresarnos y explicar nuestra misión. Queremos mostrar que Guayaquil no solo es extorsiones; también tiene una cara bonita”, expresó. La Chiva de Mi Pueblo también opera en Quito y Manta.

"Guardería para adultos" en la zona rosa de Guayaquil

Pero la diversión no solo ocurre sobre ruedas. Hay locales que además de apostar por la reactivación, han innovado con propuestas diurnas. Es el caso de El Colonial, en la zona rosa del centro, cuya propietaria, María José Salinas, implementó jornadas ‘retro’.

Contrario a lo que muchos podrían pensar, no solo asisten mayores de 50 años. Llegan desde jóvenes de 18 hasta abuelos con sus nietos. Sí, las matinés han regresado.

Salinas reconoce que la respuesta ha sido positiva en medio de este popular sector céntrico. Y admite que la inseguridad influye, aunque también apunta a un cambio generacional.

“A partir de los 35 o 38 años, la gente sale menos de noche. Prefiere hacerlo más temprano para regresar antes a casa”, explicó, aunque añadió que Guayaquil, como ciudad cosmopolita, debería mantener su vida nocturna.

“No prohibimos ciertas canciones, como las de Bad Bunny, pero presentamos artistas y ofrecemos muchas actividades, por lo que llega público nuevo”, añadió Salinas.

El pasado viernes, EXPRESO comprobó cómo un grupo disfrutó de lo que el local denomina “guardería para adultos”. La diversión fue la protagonista: se realizó el concurso del palo y hubo piñata y risas, que recordaron las antiguas matinés, donde grandes y chicos comparten espacio.

Las jornadas se llevan a cabo de jueves a domingo desde las 15:00, remarcando el hecho que hay una ciudad que ya no trasnocha, sino que prefiere farrear en el día.

“Tenemos clientes desde los 18 hasta los 98 años. Los mayores llegan a las 15:00 y se quedan hasta las 19:00, bien farreados y contentos”, manifestó Salinas.

Las matinés son opciones que han ido ganando espacio en locales del centro de Guayaquil, como El Colonial. ÁLEX LIMA

Ese mismo día, EXPRESO recorrió la zona rosa y constató que el ‘after office’ continúa activo y ya no se alarga al amanecer. Clara Torres y su grupo de amigos decidieron ir a Puerto Santa Ana y luego ‘rematar’ en la zona rosa.

“Sí quisiera que Guayaquil fuera 24/7 como antes, con noches animadas, pero ahora lo pienso dos veces, con todo lo que está pasando, lamentablemente. Por eso prefiero un plan más tranquilo, siempre con la misma energía”, expresó antes de brindar “¡salud!”.

Chiva de mi Pueblo defiende su operación y pide diálogo

La Chiva de mi Pueblo cuenta con una vasta experiencia en su trayectoria en Guayaquil. Su representante remarca que estos vehículos cumplen con las disposiciones de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

Explica que se trata de un bus tipo costa, también conocido como ranchera o chanchera, por lo que insiste en que los colectivos que ofrecen diversión deben contar con su propia identidad y regulación.

No obstante, hace un llamado a las autoridades para continuar llevando entretenimiento a los cantones de Daule y Samborondón.

“Busco un acercamiento para conversar y expresar la situación. Nuestros vehículos son nacionales; es una propuesta que alegra a la gente”, concluyó.

Para la ciudadanía, resulta urgente que se tome en cuenta el pedido. “Estas actividades nos dan un respiro en medio de toda la inseguridad. Si algo funciona y sirve para reencontrarnos, las autoridades deberían no poner trabas sino incentivarlas para que incluso el turismo se fortalezca”, señaló la guayaquileña Sammy Oñate.

La chiva recorre Guayaquil desde horas de la tarde, llevando farra, música y diversión por sus calles. MIGUEL CANALES

