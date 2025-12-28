Impuesto predial en Quito: ¿Sube o baja para el 2026?

Las exoneraciones vigentes para adultos mayores y entidades de carácter benéfico se mantienen

El Municipio de Quito, a través del Concejo, definió la ordenanza que regula en pado del impuesto predial.

En una sesión extraordinaria, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó la ordenanza que regula el cobro del impuesto predial para el bienio 2026–2027.

La actualización de esta norma responde a una obligación legal. Cada dos años, los municipios deben revisar el catastro y ajustar la ordenanza del impuesto predial, tal como lo establece el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad). En este proceso, se ratifican también las exoneraciones vigentes para adultos mayores y entidades de carácter benéfico.

Así, se decidió mantener las mismas tarifas que rigen en 2025, sin incrementos generales para los dueños de predios urbanos y rurales.

Proyección de la recaudación

De acuerdo con el Municipio, para 2026, la proyección de recaudación alcanza los $ 129,4 millones. En ese monto se incluye no solo el impuesto predial urbano y rural, sino también la tasa de seguridad, el aporte para el Cuerpo de Bomberos y el tributo aplicado a los solares no edificados.

Durante el primer debate en el Concejo, la directora Metropolitana Tributaria, Diana Arias, explicó que la ordenanza se ajusta a la nueva valoración catastral aprobada para el bienio, tanto en el área urbana como rural.

Recordó, además, que se mantiene el beneficio del descuento por pronto pago: comienza con un 10 % en enero y disminuye de forma progresiva cada 15 días, hasta llegar al 1 % el 30 de junio.

¿Cuántos predios registrados hay en el DMQ?

En la capital existen actualmente 1’037.877 predios registrados, que pertenecen a 672.893 propietarios. Arias señaló que, por ejemplo, una persona que tenga tres predios con un avalúo conjunto de $ 475.000 pagará alrededor de $ 336 por concepto de impuesto predial.

Desde el Municipio se aclaró que cualquier variación en el valor a cancelar no se debe a un aumento en las tarifas, sino a posibles cambios en el avalúo de los inmuebles. Es decir, el impuesto se mantiene, pero el monto final dependerá del valor actualizado de cada propiedad.

