Arcsa clausura piladora de arroz en Yaguachi por heces de roedor

La Arcsa detectó heces de roedor y residuos en la planta de arroz durante un operativo en Yaguach

Una piladora de arroz fue clausurada en el cantón Yaguachi, provincia del Guayas, tras detectarse heces de roedor en el área de procesamiento. Así lo informó la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), luego de una intervención conjunta con otras entidades.

Según el comunicado oficial, durante la inspección técnica se constataron “múltiples irregularidades” en las condiciones de procesamiento del grano.

Heces de roedor y residuos junto al arroz

De acuerdo con la entidad, en el piso, junto al producto y a las maquinarias, se evidenció presencia de heces de roedor, además de acumulación de residuos y cáscara de arroz dispersa en distintas áreas de la planta.

Estos hallazgos quedaron registrados en acta, ya que el alimento se manipulaba en un entorno que no garantizaba condiciones higiénicas adecuadas, comprometiendo la inocuidad del producto. "La medida de clausura se sustenta en la Ley Orgánica de Salud. El artículo 146, literal e), prohíbe expresamente el procesamiento y manipulación de alimentos en condiciones no higiénicas. Además, el artículo 248 del mismo cuerpo legal establece, junto con la clausura, una sanción económica equivalente a diez salarios básicos unificados del trabajador en general", se lee en el comunicado.

La inspección se realizó en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Comisaría de Policía y el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Arcsa señaló que las condiciones encontradas representaban un riesgo para la salud pública, por lo que se procedió a la clausura del establecimiento hasta que se subsanen las irregularidades.

