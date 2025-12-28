Fin de año en Quito: la avenida América mantiene viva la venta de monigotes

Por más de 20 años los comerciantes se han ubicado en la av. América para vender los monigotes

46 comerciantes son parte de la feria que se instala en la avenida América, en Quito.

Como ya es tradición en Quito, la avenida América volvió a llenarse de color, sátira y expectativa por la llegada del nuevo año. Desde el 27 de diciembre de 2025, al menos 46 comerciantes se instalaron a lo largo de esta vía para ofertar los tradicionales monigotes que se queman en la medianoche del 31.

Te invitamos a leer: ¿Dónde es más caro arrendar en Quito y en qué zonas el metro cuadrado cuesta más?

La feria se extiende desde la calle General Aguirre hasta Las Casas, sobre la av. América, y está a cargo de la Asociación 31 de Diciembre, que ha mantenido esta actividad por más de 20 años.

Impuesto predial en Quito: ¿Sube o baja para el 2026? Leer más

Los precios varían según el material y el tamaño: los monigotes de papel se venden desde los $ 3 y los más grandes alcanzan los $ 15.

Las caretas de personajes son variadas, aunque la más solicitada este año es la del presidente de la República, Daniel Noboa.

Gladys Minango, comerciante, asegura que la alta demanda ha hecho que su precio suba hasta los $ 3, mientras que otras caretas se ofertan desde $ 1. En los puestos también se venden pelucas y fundas de caramelos, productos que complementan la tradición.

Cecilia Romero, otra integrante de la Asociación 31 de Diciembre, señala que las ventas aún no despegan del todo, pero mantiene altas expectativas para el 30 y 31 de diciembre. “Esperamos vender toda la mercadería en esos días, que son los más fuertes”, afirmó. Según Romero, aunque el interés del público se mantiene, la demanda de pelucas ha disminuido en comparación con años anteriores.

Monigotes de cartón llegan de Guayaquil

Algunos comerciantes recuerdan que ya no elaboran monigotes de aserrín debido a que generan más basura y representan mayores riesgos. En su lugar, se ofrecen figuras de cartón, muchas de ellas traídas desde Guayaquil.

Estos monigotes también vienen en distintos tamaños y precios: desde $ 15 y, en los modelos más grandes, pueden superar los $ 100.

Los monigotes de car´tón son más costosos. Hay desde los $ 15. Foto: Ángelo Chamba

Entre los más pedidos destacan personajes como Lavabubu, un popular juguete coleccionable, así como superhéroes como Spiderman, Batman, Superman y Hulk, además de figuras de series animadas como Nobita, personaje de Doraemon.

Gabriela Guachamín, quien oferta monigotes de cartón, comenta que las ventas todavía son bajas, pero confía en el aumento de la afluencia en los últimos días del año. “El 30 y 31 llega más gente. Incluso nos quedamos hasta la madrugada del 1 de enero y nos toca recibir el año aquí”, relató.

Los comerciantes traen los monigotes de cartón desde Guayaquil. Foto: Ángelo Chamba

Luis Jacho recorrió este 28 de diciembre la avenida América junto a su esposa, observando con detenimiento cada puesto, aunque esta vez no se decidió por ningún monigote.

Vive en el sur de la ciudad y comentó que en el sector de El Pintado se instala otra feria y allí espera adquirir uno cartón mediano para quemarlo la noche del 31.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!