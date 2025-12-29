Expreso
Pabel Muñoz
Pabel Muñoz durante el informe semanal Frecuencia Quiteña de este 29 de diciembre de 2025.Foto: cortesía / Municipio de Quito

Pabel Muñoz anuncia 12 cambios en su equipo con perfiles en contratación pública

Pabel Muñoz anunció los cambios en su informe semanal Frecuencia Quiteña

El 2025 termina con ajustes en el Municipio de Quito. El alcalde, Pabel Muñoz, anunció este 29 de diciembre de 2025 cambios en su gabinete municipal, que alcanza a secretarías, empresas y administraciones zonales.

Durante su informe semanal Frecuencia Quiteña, Muñoz explicó el giro que busca dar a su administración. “Ahora nos sirve la gente experta en contratación pública y seguimiento”, dijo, al señalar que los nuevos perfiles responden a esa necesidad.

Los relevos se dan en dependencias como la Administración General, Secretaría de Planificación, Salud, Seguridad, Catastro, Patrimonio y varias empresas municipales. También hubo movimientos en la Fundación Museos de la Ciudad y en la administración zonal Manuela Sáenz.

Estos son los cambios anunciados por Muñoz

Entre los nombramientos está Grace Rivera al frente de la Administración General; María José Vera en la Secretaría General de Planificación; Doris Salazar en la Procuraduría Metropolitana; y Carlos Carvajal en la Secretaría de Salud. 

En el ámbito empresarial municipal se suman Francisco Andrade en la Empresa de Servicios Aeroportuarios, Rossman Camacho en el Mercado Mayorista, Ivette Leiva como subrogante en la Empresa de Rastro y Anabel Rivadeneira en la Empresa de Seguridad.

El Instituto Metropolitano de Patrimonio queda a cargo del arquitecto Milton Chávez, mientras que Silvia Espinosa asume la Dirección de Catastro. En el territorio, Gardenia Segovia estará al frente de la Administración Zonal Manuela Sáenz. En la Fundación Museos de la Ciudad, la nueva directora es Ivette Celi.

Otros cambios ocurrieron en julio

No es la primera vez que Muñoz ajusta su gabinete en 2025. En julio pasado ya había realizado siete cambios en áreas como Desarrollo Productivo, Inclusión Social, Emaseo y varias administraciones zonales, incluida la del Chocó Andino.

Durante el programa semanal Frecuencia Quiteña, Muñoz precisó que en total se prevén 14 cambios en el equipo municipal, aunque dos de ellos todavía están en proceso y se oficializarán el próximo 5 de enero. 

El alcalde también dedicó unas palabras a las autoridades salientes y agradeció el trabajo realizado durante su paso por la administración de la ciudad.

