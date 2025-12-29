Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Stranger Things 5 cierra su historia con un capítulo final esperado por millones.
Stranger Things 5 cierra su historia con un capítulo final esperado por millones.Netflix

¿Cuándo y a qué hora se estrena el capítulo final de Stranger Things 5?

Conoce la fecha y hora del capítulo final de Stranger Things 5. Te contamos los horarios de estreno en Latinoamérica y España

El fenómeno global de Netflix, Stranger Things, llega a su épico cierre con el capítulo final de la temporada 5. Los fanáticos de la serie están a la expectativa de cuándo y a qué hora podrán ver el desenlace de las aventuras de Once, Mike, Dustin, Will, Lucas, Max y el resto de los personajes.

El final promete revelar los secretos de Hawkins y cerrar los arcos de los personajes que han cautivado a millones desde 2016. Para quienes viven en Latinoamérica y España, Netflix ha confirmado los horarios oficiales de estreno.

Te invitamos a leer | La nueva temporada de 'Malcolm in the middle' deja ver su primer tráiler oficial

Horarios y fecha de estreno del capítulo final de Stranger Things 5

Los horarios de estreno varían según el país, pero todos coinciden en que se lanzará de forma simultánea este miércoles 31 de diciembre a través de la plataforma de streaming Netflix.

Horarios confirmados:

  • México (Ciudad de México, CDMX): 19:00
  • Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Belice: 18:00
  • Ecuador, Colombia, Perú: 20:00
  • Bolivia, Venezuela: 21:00
  • Chile, Paraguay: 21:00
  • Argentina, Uruguay: 22:00
  • Brasil (hora de Brasilia): 22:00
  • España: 00:00 (1 de enero)

Estos horarios permiten que los fanáticos se preparen para vivir la experiencia completa del final de la temporada, ya sea en casa o en reuniones con amigos.

RELACIONADAS

Qué esperar del capítulo final de Stranger Things 5

Aunque Netflix mantiene el secreto sobre los detalles de la trama, los rumores y teorías de los fanáticos apuntan a un cierre lleno de acción, revelaciones y despedidas emotivas. Los personajes principales enfrentarán desafíos inéditos y se resolverán los misterios que han marcado la serie durante cinco temporadas.

RELACIONADAS

Por qué el final de Stranger Things 5 es tan esperado

La serie ha marcado un antes y un después en el streaming, combinando terror, ciencia ficción y drama adolescente. Los fanáticos de todo el mundo han seguido cada temporada con entusiasmo, y este cierre mantiene toda la atención sobre si lograra cumplir las expectativas acumuladas desde hace años.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. La fibra óptica expande el internet en hogares de la región

  2. Denisse Molina recibe un viaje de regalo de cumpleaños

  3. Fin de la compensación al diésel marca nuevo escenario para el transporte pesado

  4. Sentencia contra el serbio Jezdimir Srdan: tres claves para entender el polémico caso

  5. ¿Cuándo y a qué hora se estrena el capítulo final de Stranger Things 5?

LO MÁS VISTO

  1. La sentencia contra el serbio Jezdimir Srdan podría anularse por falta de tribunal

  2. Retiran del mercado Iñaquito caramelos, galletas y panetones caducados

  3. ¿Dónde es más caro arrendar en Quito y en qué zonas el metro cuadrado cuesta más?

  4. La Aurora crece con proyectos urbanísticos sin frenos y eliminando cerros de Daule

  5. Mario Godoy: por qué expertos piden allanamientos y control penal inmediato

Te recomendamos