¿Cuándo y a qué hora se estrena el capítulo final de Stranger Things 5?

Conoce la fecha y hora del capítulo final de Stranger Things 5. Te contamos los horarios de estreno en Latinoamérica y España

El fenómeno global de Netflix, Stranger Things, llega a su épico cierre con el capítulo final de la temporada 5. Los fanáticos de la serie están a la expectativa de cuándo y a qué hora podrán ver el desenlace de las aventuras de Once, Mike, Dustin, Will, Lucas, Max y el resto de los personajes.

El final promete revelar los secretos de Hawkins y cerrar los arcos de los personajes que han cautivado a millones desde 2016. Para quienes viven en Latinoamérica y España, Netflix ha confirmado los horarios oficiales de estreno.

Te invitamos a leer | La nueva temporada de 'Malcolm in the middle' deja ver su primer tráiler oficial

Horarios y fecha de estreno del capítulo final de Stranger Things 5

Los horarios de estreno varían según el país, pero todos coinciden en que se lanzará de forma simultánea este miércoles 31 de diciembre a través de la plataforma de streaming Netflix.

Horarios confirmados:

México (Ciudad de México, CDMX): 19:00

Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Belice: 18:00

Ecuador, Colombia, Perú: 20:00

Bolivia, Venezuela: 21:00

Chile, Paraguay: 21:00

Argentina, Uruguay: 22:00

Brasil (hora de Brasilia): 22:00

España: 00:00 (1 de enero)

Estos horarios permiten que los fanáticos se preparen para vivir la experiencia completa del final de la temporada, ya sea en casa o en reuniones con amigos.

Qué esperar del capítulo final de Stranger Things 5

Aunque Netflix mantiene el secreto sobre los detalles de la trama, los rumores y teorías de los fanáticos apuntan a un cierre lleno de acción, revelaciones y despedidas emotivas. Los personajes principales enfrentarán desafíos inéditos y se resolverán los misterios que han marcado la serie durante cinco temporadas.

Por qué el final de Stranger Things 5 es tan esperado

La serie ha marcado un antes y un después en el streaming, combinando terror, ciencia ficción y drama adolescente. Los fanáticos de todo el mundo han seguido cada temporada con entusiasmo, y este cierre mantiene toda la atención sobre si lograra cumplir las expectativas acumuladas desde hace años.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!